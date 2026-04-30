Soñadores desde niños, ahora leyendas: así lucían de pequeños CR7, Hamilton y otras estrellas del deporte

Cada uno en su disciplina; comenzaban jugaban y dominar el balón -algunos de futbol, mientras que otros de americano como Messi o Tom Brady-, la raqueta como Carlitos Alcaraz o iniciaban en el karting, tal es el caso de Lewis Hamilton.

En este Día del Niño hacemos un recorrido por la infancia de varios atletas destacados de diferentes deportes y recordamos cómo lucían de pequeños, antes de descubrir que eso que tanto amaban les cambiaría la vida para siempre.

Deportistas famosos de niños

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo. (Tomada de internet // Abdullah Ahmed/Getty Images)

El nombre completo del futbolista de 41 años es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y es originario de Madeira, Portugal. Actualmente juega en el club saudí All-Nassr y estimaciones señalan que su valor de mercado se sitúa en unos 12 millones de euros.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton. (Tomada de internet // Aurore Marechal/Getty Images )

El británico de 41 años actualmente es piloto de la Scuderia Ferrari de Fórmula 1. Es siete veces campeón con títulos en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además de su talento en la máxima categoría del automovilismo, también destaca por su estil y outfits que luce en el paddock de cada Gran Premio.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz. (Tomada de internet // Julian Finney/Getty Images)

El tenista español de solo 22 años es el 2º en el ranking ATP y gracias a su desempeño ha sido reconocido abiertamente y en varias ocasiones por Novak Djokovic y Rafa Nadal como la promesa del tenis actual y del futuro. Ha sido ganador de siete Grand Slam como US Open, Wimbledon y Roland Garros.