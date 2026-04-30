Las máximas estrellas del deporte fueron soñadores desde niños. Muchos de ellos se forjaron desde la infancia en las disciplinas en las que hoy destacan y en las que, gracias a su constancia y desempeño, han llegado a equipos de ensueño, roto récords y alzado trofeos, logros que en sus inicios pudieron haber visto muy lejanos e incluso inalcanzables.
Soñadores desde niños, ahora leyendas: así lucían de pequeños CR7, Hamilton y otras estrellas del deporte
Cada uno en su disciplina; comenzaban jugaban y dominar el balón -algunos de futbol, mientras que otros de americano como Messi o Tom Brady-, la raqueta como Carlitos Alcaraz o iniciaban en el karting, tal es el caso de Lewis Hamilton.
En este Día del Niño hacemos un recorrido por la infancia de varios atletas destacados de diferentes deportes y recordamos cómo lucían de pequeños, antes de descubrir que eso que tanto amaban les cambiaría la vida para siempre.
Deportistas famosos de niños
Cristiano Ronaldo
El nombre completo del futbolista de 41 años es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y es originario de Madeira, Portugal. Actualmente juega en el club saudí All-Nassr y estimaciones señalan que su valor de mercado se sitúa en unos 12 millones de euros.
Lewis Hamilton
El británico de 41 años actualmente es piloto de la Scuderia Ferrari de Fórmula 1. Es siete veces campeón con títulos en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además de su talento en la máxima categoría del automovilismo, también destaca por su estil y outfits que luce en el paddock de cada Gran Premio.
Carlos Alcaraz
El tenista español de solo 22 años es el 2º en el ranking ATP y gracias a su desempeño ha sido reconocido abiertamente y en varias ocasiones por Novak Djokovic y Rafa Nadal como la promesa del tenis actual y del futuro. Ha sido ganador de siete Grand Slam como US Open, Wimbledon y Roland Garros.
Kylian Mbappé
Es uno de los futbolistas más populares y mejor cotizados de la actualidad. El joven francés de 27 años actualmente juega en el Real Madrid y, de acuerdo con diversas fuentes, se estima que su valor de mercado es de 200 millones de euros, similar a los deportistas Lamine Yamal y Erling Haaland.
Tom Brady
El exjugador profesional de futbol americano no podia pasar desapercibido. Su posición era de quarterback y jugaba en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers de la NFL. Actualmente tiene 48 años y es comentarista del deporte.
Lionel Messi
El astro argentino cierra nuestra selección de estrellas deportivas de niños. El futbolista de 38 años actualente juega en el Inter Miami como delantero y, por supuesto con el #10 y destaca por haber superado los 900 goles en su carrera profesional. Es considerado como una de las leyendas del futbol.