Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Soñadores desde niños, ahora leyendas: así lucían de pequeños CR7, Hamilton y otras estrellas del deporte

Messi, Hamilton y otros famosos atletas tenían enormes sueños y mucha pasión por el deporte. En este Día del Niño recordamos esas infancias que ahora son inspiración para los nuevos soñadores.
jue 30 abril 2026 05:55 AM
Así lucían de pequeños CR7, Hamilton y otras estrellas del deporte
Lewis Hamilton. (Tomada de internet | Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Las máximas estrellas del deporte fueron soñadores desde niños. Muchos de ellos se forjaron desde la infancia en las disciplinas en las que hoy destacan y en las que, gracias a su constancia y desempeño, han llegado a equipos de ensueño, roto récords y alzado trofeos, logros que en sus inicios pudieron haber visto muy lejanos e incluso inalcanzables.

Publicidad

Cada uno en su disciplina; comenzaban jugaban y dominar el balón -algunos de futbol, mientras que otros de americano como Messi o Tom Brady-, la raqueta como Carlitos Alcaraz o iniciaban en el karting, tal es el caso de Lewis Hamilton.

En este Día del Niño hacemos un recorrido por la infancia de varios atletas destacados de diferentes deportes y recordamos cómo lucían de pequeños, antes de descubrir que eso que tanto amaban les cambiaría la vida para siempre.

Deportistas famosos de niños

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo de niño
Cristiano Ronaldo. (Tomada de internet // Abdullah Ahmed/Getty Images)

El nombre completo del futbolista de 41 años es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y es originario de Madeira, Portugal. Actualmente juega en el club saudí All-Nassr y estimaciones señalan que su valor de mercado se sitúa en unos 12 millones de euros.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton de niño
Lewis Hamilton. (Tomada de internet // Aurore Marechal/Getty Images )

El británico de 41 años actualmente es piloto de la Scuderia Ferrari de Fórmula 1. Es siete veces campeón con títulos en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además de su talento en la máxima categoría del automovilismo, también destaca por su estil y outfits que luce en el paddock de cada Gran Premio.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz de niño
Carlos Alcaraz. (Tomada de internet // Julian Finney/Getty Images)

El tenista español de solo 22 años es el 2º en el ranking ATP y gracias a su desempeño ha sido reconocido abiertamente y en varias ocasiones por Novak Djokovic y Rafa Nadal como la promesa del tenis actual y del futuro. Ha sido ganador de siete Grand Slam como US Open, Wimbledon y Roland Garros.

Publicidad

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé de niño
Kylian Mbappé. (Tomada de internet // David Ramos/Getty Images)

Es uno de los futbolistas más populares y mejor cotizados de la actualidad. El joven francés de 27 años actualmente juega en el Real Madrid y, de acuerdo con diversas fuentes, se estima que su valor de mercado es de 200 millones de euros, similar a los deportistas Lamine Yamal y Erling Haaland.

Tom Brady

Tom Brady de niño
Tom Brady. (Tomada de internet | Mike Ehrmann/Getty Images)

El exjugador profesional de futbol americano no podia pasar desapercibido. Su posición era de quarterback y jugaba en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers de la NFL. Actualmente tiene 48 años y es comentarista del deporte.

Lionel Messi

Lionel Messi de niño
Lionel Messi. (Tomada de internet // Marcelo Endelli/Getty Images)

El astro argentino cierra nuestra selección de estrellas deportivas de niños. El futbolista de 38 años actualente juega en el Inter Miami como delantero y, por supuesto con el #10 y destaca por haber superado los 900 goles en su carrera profesional. Es considerado como una de las leyendas del futbol.

Publicidad

Tags

Día del Niño Lewis Hamilton Carlos Alcaraz Kylian Mbappé
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad