La FIA da luz verde a motores más térmicos que eléctricos para la temporada 2027

Durante una reunión este viernes de la organización internacional del automovilismo, que tiene su sede en París, "se han tomado medidas, en principio para 2027, que verían un aumento nominal de la potencia del motor de combustión de 50 kilovatios y una reducción nominal de la potencia del sistema eléctrico de 50 kilovatios", según un comunicado.

La decisión, que todavía debe ser "discutida al detalle" y votada por el Consejo Mundial de los Deportes de Motor, terminaría con la paridad actual 50-50 de los motores híbridos, mitad eléctricos y mitad térmicos, que la FIA impuso desde esta temporada.

El reglamento que entró en vigor en este 2026 ha generado una enorme división en el seno de la Fórmula 1, desde los ensayos de pretemporada y agudizándose con la disputa de los cuatro primeros Grandes Premios.

El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido de los más virulentos a la hora de hablar de este asunto, estimando que la F1 este año es como "la Fórmula E (Eléctrica) con esteroides" o incluso haciendo comparaciones con el videojuego Mario Kart.

Ante sus dificultades en este inicio de temporada, Verstappen ha incluso amenazado con abandonar la Fórmula 1.