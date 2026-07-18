Partidazo: Inglaterra se corona tercero en el Mundial 2026 tras vencer a Francia por 6-4

Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia, que perdía 4-0 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6').

Antes del cruce el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, y su homólogo francés, Didier Deschamps, insistieron en que nadie quería jugar este partido por el tercer lugar, aunque prometieron hacer todo lo posible por ganar.

Así fue, aunque de inicio, sólo hubo un equipo dispuesto a pelear.

Los ingleses se dieron un festín en la primera parte ante unos Bleus totalmente superados en defensa y que rozaron el bochorno en el que era el último partido de Didier Deschamps como seleccionador galo.

Nada más empezar, Rice adelantó a los suyos aprovechando un mal pase del extremo Désiré Doué.

Y en un córner, el lateral Ezri Konsa, solo en el primer palo, pudo aumentar la ventaja de un testarazo.

La pesadilla francesa siguió con dos tantos de Saka, demasiado sencillos.

Todo parecía decidido en Miami, pero Francia decidió comparecer al fin tras la pausa.