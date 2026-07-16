Todo sobre la final del Mundial 2026: A qué hora y dónde ver gratis el partido España vs Argentina

Como recordarás, la primera semifinal ocurrió el pasado martes entre España vs Francia, encuentro que finalizó sorpresivamente 2-0 a favor de la selección española, con tantos de Mikel Oyarzabal al 22' y Pedro Porro 58'.

En el caso de la segunda semifinal entre Inglaterra vs Argentina, el partido acabó 1-2 a favor de la Albiceleste con goles de Enzo Fernández al minuto 85' y Lautaro Martínez al minuto 90+2, en una remontada que no cualquier equipo logra hacer.

De hecho, el gol notado por Lautaro Martínez fue un sueño cumplido para él. "Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol", dijo tras ser decisivo de nuevo entrando como suplente. "En el banco le dije a Facu Medina que iba a entrar y a marcar", aseguró.

Solo 11 minutos después de ingresar al césped, el delantero del Inter de Milán cabeceó a la red un delicioso centro de Lionel Messi para culminar otra memorable remontada argentina en Atlanta. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", recordó Martínez llorando.

A qué hora es la final del Mundial 2026

Toma nota y organiza tu reunión con amigos porque el encuentro España vs Argentina será este domingo 19 de julio a la 01:00 pm, tiempo centro de México.

Dónde ver la final del Mundial 2026

Al ser un partido tan importante, será transmitido en televisión abierta por Canal 7, Las Estrellas, Canal 5, Canal 7, así como por ViX Premium en el pase mundialista y TUDN.