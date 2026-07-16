Sin duda el Mundial 2026 nos dio muchas sorpresas y puso a prueba nuestras emociones en varios partidos y momentos destacados a lo largo del torneo. Sin embargo, este fin de semana se jugará la final entre España vs Argentina. ¿A qué hora y dónde verla gratis desde México? Sigue leyendo.
Todo sobre la final del Mundial 2026: A qué hora y dónde ver gratis el partido España vs Argentina
Como recordarás, la primera semifinal ocurrió el pasado martes entre España vs Francia, encuentro que finalizó sorpresivamente 2-0 a favor de la selección española, con tantos de Mikel Oyarzabal al 22' y Pedro Porro 58'.
En el caso de la segunda semifinal entre Inglaterra vs Argentina, el partido acabó 1-2 a favor de la Albiceleste con goles de Enzo Fernández al minuto 85' y Lautaro Martínez al minuto 90+2, en una remontada que no cualquier equipo logra hacer.
De hecho, el gol notado por Lautaro Martínez fue un sueño cumplido para él. "Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol", dijo tras ser decisivo de nuevo entrando como suplente. "En el banco le dije a Facu Medina que iba a entrar y a marcar", aseguró.
Solo 11 minutos después de ingresar al césped, el delantero del Inter de Milán cabeceó a la red un delicioso centro de Lionel Messi para culminar otra memorable remontada argentina en Atlanta. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", recordó Martínez llorando.
A qué hora es la final del Mundial 2026
Toma nota y organiza tu reunión con amigos porque el encuentro España vs Argentina será este domingo 19 de julio a la 01:00 pm, tiempo centro de México.
Dónde ver la final del Mundial 2026
Al ser un partido tan importante, será transmitido en televisión abierta por Canal 7, Las Estrellas, Canal 5, Canal 7, así como por ViX Premium en el pase mundialista y TUDN.
A qué hora ver el partido por el tercer lugar
Francia se medirá ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo. Comenzará a las 03:00 pm, tiempo centro de México, y podrás verlo a través de ViX Premium en el pase mundialista.
Ceremonia de clausura
La ceremonia de clausura del Mundial tendrá una actuación histórica para dar paso a la final en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. El encargado de encabezarla será la superestrella Post Malone y dará inicio a las 13:30 horas (hora local).
También, muy esperado por los afortunados asistentes, el show de medio tiempo tendrá la presencia de grandes artistas: BTS, Madonna, Shakira y recientemente se confirmó la participación de Justin Bieber.
Además de entretener al público, el show tiene la finalidad de apoyar el Fondo de la Educación Ciudadana Global de la FIFA, que tiene como misión ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de futbol para los niños de todo el mundo.