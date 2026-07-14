Argentina está en semifinales del Mundial 2026 y, además de hablarse de su fútbol, también se habla de todo lo que ocurre alrededor. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de teorías conspirativas que aseguran, sin presentar pruebas, que la selección albiceleste ha sido favorecida durante el torneo.
De la cancha a las redes: por qué Argentina llega a semifinales rodeada de teorías conspirativas
La conversación ha crecido tanto que ya no gira únicamente en torno a los partidos. Memes, videos creados con inteligencia artificial y publicaciones virales han alimentado la narrativa de un supuesto favoritismo hacia el actual campeón del mundo y Lionel Messi.
Las jugadas que alimentaron la polémica
Gran parte de estas teorías nacen de decisiones arbitrales que generaron polémica. Una de las más comentadas ocurrió en la fase de grupos, cuando Messi recibió fuertes críticas por una entrada sobre el argelino Aissa Mandi que algunos exárbitros y analistas consideraron merecedora de tarjeta roja.
Más adelante, en los octavos de final frente a Egipto, el VAR anuló un gol del conjunto africano tras detectar una falta en el inicio de la jugada. La decisión provocó reclamos del equipo egipcio, que incluso insinuó presiones externas, aunque la FIFA rechazó esas acusaciones y las calificó como infundadas.
La controversia continuó en los cuartos de final contra Suiza. Una revisión del VAR terminó cambiando una amonestación para Argentina por la expulsión del delantero suizo Breel Embolo tras determinar una simulación. La decisión volvió a dividir opiniones entre especialistas y aficionados.
El debate sobre el camino a semifinales
A esto se suma otro argumento recurrente en redes: el camino que ha tenido Argentina hasta semifinales. Sus críticos consideran que ha enfrentado rivales de menor ranking en comparación con otras selecciones como España o Francia. Sin embargo, esto responde al formato del torneo y a la distribución de los cabezas de serie establecida por la FIFA antes de que iniciara la competencia.
Más allá de las teorías
Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra por un boleto a la final, las teorías siguen multiplicándose en internet. Pero, hasta ahora, ninguna ha sido respaldada con evidencia. Lo que sí es un hecho es que, en este Mundial, el debate ya no solo se juega sobre el césped, sino también en las redes sociales.