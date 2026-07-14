La conversación ha crecido tanto que ya no gira únicamente en torno a los partidos. Memes, videos creados con inteligencia artificial y publicaciones virales han alimentado la narrativa de un supuesto favoritismo hacia el actual campeón del mundo y Lionel Messi.

Las jugadas que alimentaron la polémica

Decisiones del VAR, arbitrajes cuestionados y el recorrido de la Albiceleste han alimentado teorías que siguen dando de qué hablar.

(Fotografía: David Ramos/Getty Images)

Gran parte de estas teorías nacen de decisiones arbitrales que generaron polémica. Una de las más comentadas ocurrió en la fase de grupos, cuando Messi recibió fuertes críticas por una entrada sobre el argelino Aissa Mandi que algunos exárbitros y analistas consideraron merecedora de tarjeta roja.

Más adelante, en los octavos de final frente a Egipto, el VAR anuló un gol del conjunto africano tras detectar una falta en el inicio de la jugada. La decisión provocó reclamos del equipo egipcio, que incluso insinuó presiones externas, aunque la FIFA rechazó esas acusaciones y las calificó como infundadas.

La controversia continuó en los cuartos de final contra Suiza. Una revisión del VAR terminó cambiando una amonestación para Argentina por la expulsión del delantero suizo Breel Embolo tras determinar una simulación. La decisión volvió a dividir opiniones entre especialistas y aficionados.