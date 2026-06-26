Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: cuándo y a qué hora ver la transmisión del partido por TV abierta

El pasado martes, Colombia se midió ante RD Congo en un encuentro que nos dejó emociones encontradas, con varios goles anulados para la selección sudamericana pero con un tanto de su jugador Daniel Muñoz al 76’ que les dio el triunfo.

Este fin de semana se enfrentarán Colombia y Portugal en el Estadio Miami, en uno de los grandes partidos de la última jornada de la fase de grupos y que por supuesto no puede pasar desapercibido.

James Rodriguez y Cristiano Ronaldo. (David Ramos/Getty Images)

Además, porque veremos un reencuentro especial: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, luego de compartir tres temporadas y siete títulos en el Real Madrid, solo que ahora defenderán distintas camisetas y con el primer puesto del Grupo K de la Copa del Mundo.

“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, señaló CR7, mientras que James aseguró que el portugués es alguien que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. “Va a ser un partido lindo”, aseguró.