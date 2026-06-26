Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: cuándo y a qué hora ver la transmisión del partido por TV abierta

No queda duda de que el Mundial 2026 nos ha regalado grandes momentos y ni siquiera estamos cerca de la final. Prueba de ello es que, además de la afición que lo ha dado todo dentro y fuera de las canchas, todos los equipos han demostrado de qué están hechos e incluso nos han sorprendido los resultados en los marcadores. Ahora, entre varios partidos vale la pena destacar el encuentro Colombia vs. Portugal.
Colombia vs. Portugal: cuándo y a qué hora ver a Cristiano Ronaldo en vivo y gratis
El pasado martes, Colombia se midió ante RD Congo en un encuentro que nos dejó emociones encontradas, con varios goles anulados para la selección sudamericana pero con un tanto de su jugador Daniel Muñoz al 76’ que les dio el triunfo.
Este fin de semana se enfrentarán Colombia y Portugal en el Estadio Miami, en uno de los grandes partidos de la última jornada de la fase de grupos y que por supuesto no puede pasar desapercibido.
Además, porque veremos un reencuentro especial: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, luego de compartir tres temporadas y siete títulos en el Real Madrid, solo que ahora defenderán distintas camisetas y con el primer puesto del Grupo K de la Copa del Mundo.
“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, señaló CR7, mientras que James aseguró que el portugués es alguien que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. “Va a ser un partido lindo”, aseguró.
A qué hora es el partido Colombia vs. Portugal
Toma nota porque ambas selecciones se enfrentarán este sábado 27 de junio a las 05:30 pm, tiempo centro de México.
Dónde ver la transmisión en vivo
Si pensabas que solo iba a ser trasmitido por suscripción, tenemos buenas noticias, pues también podrás verlo en vivo y gratis a través del Canal 5, así como por TUDN y en el pase mundialista de VIX.