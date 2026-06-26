Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Colombia vs. Portugal: cuándo y a qué hora ver a Cristiano Ronaldo en vivo y gratis

Dos grandes del futbol se enfrentarán este fin de semana como parte del Mundial 2026. Acá los detalles para que no te lo pierdas.
vie 26 junio 2026 03:25 PM
Añadir LifeandStyle en Google
Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: cuándo y a qué hora ver la transmisión del partido por TV abierta
Cristiano Ronaldo. (Charlotte Wilson/Getty Images)

No queda duda de que el Mundial 2026 nos ha regalado grandes momentos y ni siquiera estamos cerca de la final. Prueba de ello es que, además de la afición que lo ha dado todo dentro y fuera de las canchas, todos los equipos han demostrado de qué están hechos e incluso nos han sorprendido los resultados en los marcadores. Ahora, entre varios partidos vale la pena destacar el encuentro Colombia vs. Portugal.

Publicidad

No te pierdas:

katia itzel arbitro (1).png
Deportes

Katia Itzel debuta como la primera mujer latinoamericana y mexicana en arbitrar un partido de un Mundial

El pasado martes, Colombia se midió ante RD Congo en un encuentro que nos dejó emociones encontradas, con varios goles anulados para la selección sudamericana pero con un tanto de su jugador Daniel Muñoz al 76’ que les dio el triunfo.

Este fin de semana se enfrentarán Colombia y Portugal en el Estadio Miami, en uno de los grandes partidos de la última jornada de la fase de grupos y que por supuesto no puede pasar desapercibido.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo
James Rodriguez y Cristiano Ronaldo. (David Ramos/Getty Images)

Además, porque veremos un reencuentro especial: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, luego de compartir tres temporadas y siete títulos en el Real Madrid, solo que ahora defenderán distintas camisetas y con el primer puesto del Grupo K de la Copa del Mundo.

“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, señaló CR7, mientras que James aseguró que el portugués es alguien que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. “Va a ser un partido lindo”, aseguró.

Publicidad

Por si no lo viste:

historias tristes del mundia .png
Deportes

Las peores actuaciones en la historia de los Mundiales: las selecciones que se fueron con cero puntos

A qué hora es el partido Colombia vs. Portugal

Toma nota porque ambas selecciones se enfrentarán este sábado 27 de junio a las 05:30 pm, tiempo centro de México.

Dónde ver la transmisión en vivo

Si pensabas que solo iba a ser trasmitido por suscripción, tenemos buenas noticias, pues también podrás verlo en vivo y gratis a través del Canal 5, así como por TUDN y en el pase mundialista de VIX.

Publicidad

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Cristiano Ronaldo Colombia
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad