Lo mejor de la Copa Mundial es que las grandes historias no solo se escriben dentro de la cancha; o mejor dicho, no solo las protagonizan los jugadores. Hoy, una mujer mexicana hizo historia al debutar como árbitra central en el partido entre Países Bajos y Túnez. Se trata de Katia Itzel García.
Katia Itzel debuta como la primera mujer latinoamericana y mexicana en arbitrar un partido de un Mundial
México está ganando en este Mundial. Somos una de las sedes mundialistas, nuestra selección hizo historia al ganar todos sus partidos de la fase de grupos y, ahora, Katia Itzel se ha convertido en la primera mujer latinoamericana en arbitrar un partido de un Mundial masculino.
Quizá su debut no fue en su país de origen, pero eso no le resta importancia al hito que acaba de conseguir. La árbitra debutó sobre el césped del Arrowhead Stadium, en Kansas City. Su uniforme oscuro no era una simple casualidad, también hacía un guiño a México al mostrar franjas verde, blanco y rojo adornando los hombros y los pantalones.
Las mujeres árbitro de la Copa Mundial
Katia se sumó a dos notables mujeres que cimentaron el camino para ella. Antes de su debut vimos a Tori Penso, originaria de Estados Unidos, quien dirigió el partido entre República Checa y Sudáfrica.
Y mucho antes de ellas, durante el Mundial de Qatar 2022, estuvo Stéphanie Frappart, de Francia, quien pitó como árbitra central el partido entre Alemania y Costa Rica.
La trayectoria de la mexicana
La árbitra, de 33 años y egresada de la UNAM, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Sin embargo, su trayectoria deportiva comenzó en el equipo Panteras de su facultad. Incursionó en el arbitraje amateur en 2015 y, un año más tarde, dio el salto al sector profesional.
En 2019 obtuvo su gafete FIFA, lo que le permitió participar en torneos internacionales como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial Femenil Sub-17. Además, arbitró la final del Campeonato Femenino de la Concacaf 2022. En 2024 también participó en la Copa Oro Femenina de la Concacaf.
En la Liga MX varonil debutó el 9 de marzo de 2024, cuando arbitró el encuentro entre Pachuca y Querétaro, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un partido de la primera división mexicana en 20 años.
A pesar de estos logros, su camino no fue sencillo. Tan solo un año atrás, la árbitra de la Ciudad de México denunció haber recibido mensajes intimidatorios en redes sociales, incluidas amenazas e insultos, tras dirigir un partido entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.
Su debut en la Copa Mundial 2026
Tras dar el silbatazo inicial, García condujo el encuentro sin controversias, en un partido disputado bajo una lluvia persistente, en el que Países Bajos aseguró el primer lugar del Grupo F. Durante el juego estuvo asistida por la también mexicana Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo.