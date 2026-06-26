México está ganando en este Mundial. Somos una de las sedes mundialistas, nuestra selección hizo historia al ganar todos sus partidos de la fase de grupos y, ahora, Katia Itzel se ha convertido en la primera mujer latinoamericana en arbitrar un partido de un Mundial masculino.

Quizá su debut no fue en su país de origen, pero eso no le resta importancia al hito que acaba de conseguir. La árbitra debutó sobre el césped del Arrowhead Stadium, en Kansas City. Su uniforme oscuro no era una simple casualidad, también hacía un guiño a México al mostrar franjas verde, blanco y rojo adornando los hombros y los pantalones.

Las mujeres árbitro de la Copa Mundial

La árbitra mexicana dirigió el encuentro sin controversias bajo una intensa lluvia. Estuvo acompañada por la asistente mexicana Sandra Ramírez y el árbitro asistente español José Enrique Naranjo.

(Fotografía: Juan Mabromata)

Katia se sumó a dos notables mujeres que cimentaron el camino para ella. Antes de su debut vimos a Tori Penso, originaria de Estados Unidos, quien dirigió el partido entre República Checa y Sudáfrica.

Y mucho antes de ellas, durante el Mundial de Qatar 2022, estuvo Stéphanie Frappart, de Francia, quien pitó como árbitra central el partido entre Alemania y Costa Rica.