La Copa del Mundo también guarda espacio para las historias que nadie quisiera protagonizar. Mientras algunos equipos construyen gestas inolvidables, otros quedan registrados por actuaciones que se convierten en parte de los récords menos deseados del fútbol.
Las peores actuaciones en la historia de los Mundiales: cuando una Copa del Mundo se convierte en una pesadilla
Tras la eliminación de Túnez en el Mundial 2026, con tres derrotas, cero puntos y una diferencia de goles de -10, vale la pena mirar hacia atrás y recordar cuáles han sido las campañas más complicadas en la historia del torneo.
Los peores partidos de la Copa Mundial
El caso más extremo sigue perteneciendo a Corea del Sur en 1954. En su debut mundialista recibió un 9-0 frente a Hungría y posteriormente cayó 7-0 ante Turquía, cerrando el torneo con una diferencia de -16, un registro que permanece como el peor en la historia de la competencia.
A esa lista se suman selecciones como Zaire y Haití en 1974, México en Argentina 1978, El Salvador y Nueva Zelanda en España 1982, Grecia en Estados Unidos 1994, Arabia Saudita en Corea-Japón 2002 y Corea del Norte en Sudáfrica 2010. Todas compartieron un mismo desenlace: eliminarse en fase de grupos sin sumar un solo punto y con diferencias de gol de dos dígitos.
Entre esos episodios destaca también México en 1978, cuando perdió sus tres partidos frente a Túnez, Alemania Occidental y Polonia, en una de las participaciones más difíciles que ha vivido el combinado nacional en una Copa del Mundo.
Más allá de las cifras, estos registros recuerdan que el Mundial también está hecho de derrotas. Para muchas selecciones, simplemente clasificar representa un logro; competir al máximo nivel implica enfrentarse a diferencias deportivas que, en ocasiones, terminan reflejándose en marcadores históricos.
Porque si algo demuestra la historia de los Mundiales es que el fútbol siempre ofrece una nueva oportunidad. Algunas selecciones regresan décadas después para cambiar su narrativa y dejar atrás los récords que durante años parecían imposibles de superar.