Tras la eliminación de Túnez en el Mundial 2026, con tres derrotas, cero puntos y una diferencia de goles de -10, vale la pena mirar hacia atrás y recordar cuáles han sido las campañas más complicadas en la historia del torneo.

Los peores partidos de la Copa Mundial

El caso más extremo sigue perteneciendo a Corea del Sur en 1954. En su debut mundialista recibió un 9-0 frente a Hungría y posteriormente cayó 7-0 ante Turquía, cerrando el torneo con una diferencia de -16, un registro que permanece como el peor en la historia de la competencia.

Corea del Sur mantiene el registro más negativo en una Copa del Mundo. En 1954 perdió 9-0 ante Hungría y 7-0 frente a Turquía, finalizando el torneo con una diferencia de goles de -16.

(Fotografía: Michael Campanella/Getty Images)

A esa lista se suman selecciones como Zaire y Haití en 1974, México en Argentina 1978, El Salvador y Nueva Zelanda en España 1982, Grecia en Estados Unidos 1994, Arabia Saudita en Corea-Japón 2002 y Corea del Norte en Sudáfrica 2010. Todas compartieron un mismo desenlace: eliminarse en fase de grupos sin sumar un solo punto y con diferencias de gol de dos dígitos.

Entre esos episodios destaca también México en 1978, cuando perdió sus tres partidos frente a Túnez, Alemania Occidental y Polonia, en una de las participaciones más difíciles que ha vivido el combinado nacional en una Copa del Mundo.