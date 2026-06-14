Lewis Hamilton gana su primera carrera con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona

El joven italiano Kimi Antonelli, ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

"Para ser sincero, ahora mismo me siento un poco vacío, pero es lo que hay", lamentó el piloto de 19 años.

A 41 puntos

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

"Me han ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puede agradecerles lo suficiente", dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

"A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin ustedes", se emocionó.

Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana catalán.

"Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando", señaló.

Estrategia y fortuna

A menudo criticada por su estrategia, Ferrari se benefició de un golpe del destino este domingo.

La carrera resultó bastante aburrida de entrada y cambió en la vuelta 41 de las 66 del total, cuando el veterano español Fernando Alonso vio averiarse su Aston Martin y provocó la salida del coche de seguridad virtual

Hamilton, que estaba en cabeza pero con una estrategia de tres paradas en vez de las dos de Mercedes, acababa de pasar por boxes unos minutos antes y aprovechó la ocasión para detenerse a cambiar los neumáticos.