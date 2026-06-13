George Russell logra la pole en el GP de Cataluña; Checo Pérez saldrá desde el fondo

Russell superó por un estrecho margen a Lewis Hamilton, quien partirá segundo con Ferrari, mientras que el joven italiano Kimi Antonelli arrancará tercero con el otro Mercedes.

Top 3 de la clasificación

1. George Russell, Mercedes

2. Lewis Hamilton, Ferrari

3. Kimi Antonelli, Mercedes

Russell se mantiene en la pelea

Tras la clasificación, Russell destacó el buen rendimiento mostrado por Mercedes durante el fin de semana y anticipó una carrera exigente el domingo.

"El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y se siente muy bien lograr la pole position. La carrera de mañana será interesante y va a haber que luchar para ganar", comentó el británico.

Antonelli busca responder

Antonelli, líder destacado del campeonato, vivió una sesión más complicada de lo habitual. El italiano acumula cinco victorias consecutivas y, por primera vez en la temporada, no partirá desde la primera fila de la parrilla.

"Hasta ahora el fin de semana ha sido un poco difícil. No tuve realmente buenas sensaciones con el coche. El ritmo en tandas largas fue fuerte ayer, pero hoy me ha faltado un poco. Estoy deseando que llegue mañana", señaló el piloto de Mercedes.

El italiano llega a Cataluña con una ventaja cómoda en la clasificación general sobre Hamilton y Russell, sus perseguidores más cercanos.

Hamilton quiere su primera victoria con Ferrari

Lewis Hamilton, de 41 años, buscará convertir su segunda posición en la parrilla en su primer triunfo con Ferrari. El británico viene de dos segundos lugares consecutivos en Montreal y Mónaco.

"No tengo ni idea de si podré mantener el ritmo, eso lo sabremos mañana. Estábamos a cuatro décimas durante el fin de semana y ahora estamos a menos de una décima, lo que demuestra el trabajo que ha hecho el equipo", dijo Hamilton.