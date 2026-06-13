George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 tras marcar el mejor tiempo en la clasificación disputada este sábado en el circuito de Montmeló. El británico de Mercedes consiguió así su décima pole en la categoría y la tercera de la temporada.
George Russell logra la pole en el GP de Cataluña; Checo Pérez saldrá desde el fondo
Russell superó por un estrecho margen a Lewis Hamilton, quien partirá segundo con Ferrari, mientras que el joven italiano Kimi Antonelli arrancará tercero con el otro Mercedes.
Top 3 de la clasificación
1. George Russell, Mercedes
2. Lewis Hamilton, Ferrari
3. Kimi Antonelli, Mercedes
Russell se mantiene en la pelea
Tras la clasificación, Russell destacó el buen rendimiento mostrado por Mercedes durante el fin de semana y anticipó una carrera exigente el domingo.
"El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y se siente muy bien lograr la pole position. La carrera de mañana será interesante y va a haber que luchar para ganar", comentó el británico.
Antonelli busca responder
Antonelli, líder destacado del campeonato, vivió una sesión más complicada de lo habitual. El italiano acumula cinco victorias consecutivas y, por primera vez en la temporada, no partirá desde la primera fila de la parrilla.
"Hasta ahora el fin de semana ha sido un poco difícil. No tuve realmente buenas sensaciones con el coche. El ritmo en tandas largas fue fuerte ayer, pero hoy me ha faltado un poco. Estoy deseando que llegue mañana", señaló el piloto de Mercedes.
El italiano llega a Cataluña con una ventaja cómoda en la clasificación general sobre Hamilton y Russell, sus perseguidores más cercanos.
Hamilton quiere su primera victoria con Ferrari
Lewis Hamilton, de 41 años, buscará convertir su segunda posición en la parrilla en su primer triunfo con Ferrari. El británico viene de dos segundos lugares consecutivos en Montreal y Mónaco.
"No tengo ni idea de si podré mantener el ritmo, eso lo sabremos mañana. Estábamos a cuatro décimas durante el fin de semana y ahora estamos a menos de una décima, lo que demuestra el trabajo que ha hecho el equipo", dijo Hamilton.
Norris, Verstappen y el resto del Top 10
El vigente campeón del mundo, Lando Norris, fue cuarto con McLaren, seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Red Bull). El Top 10 lo completaron Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc.
Leclerc sufrió una salida de pista al inicio de la Q3, lo que le impidió pelear por la pole.
Mal día para Alonso y Checo Pérez
Fernando Alonso afrontará la carrera desde la última posición con Aston Martin, en lo que podría ser su última participación en Montmeló. El español quedó por detrás de su compañero Lance Stroll, rompiendo una racha de 42 clasificaciones consecutivas superándolo.
Entre los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bartoleto fue 12º y el argentino Franco Colapinto terminó 13º. El mexicano Sergio Pérez, ahora con Cadillac, solo pudo clasificar 19º y arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo.