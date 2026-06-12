Russell y Norris, los más rápidos de las primeras prácticas libres del GP de Barcelona

El vigente campeón superó por poco a su compatriota George Russell de Mercedes, quien había sido el más rápido unas horas antes en la primera sesión, y al australiano Oscar Piastri, también de McLaren. Russell quedó a apenas nueve milésimas de segundo de Norris.

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari fue cuarto, delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial de F1 y gran joven a batir en estos momentos.

Antonelli había dejado su asiento al rookie danés Frederik Vesti en los primeros ensayos del día. El joven italiano de 19 años sí corrió en los segundos y acabó en la hoja de cronos a casi seis décimas de segundo de Norris y Russell.

El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) obtuvo el sexto mejor tiempo, delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

El Top 10 de la sesión se completó con el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y con el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Las segundas prácticas libres estuvieron marcadas por un fuerte calor, con 29 grados centígrados en el aire y casi 50 en la pista, lo que provocó una degradación importante de los neumáticos.