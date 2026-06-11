Oficialmente el Mundial 2026 está a punto de comenzar y si no alcanzaste boleto para asistir al evento deportivo más importante del año o te toca trabajar pero no te quieres perder la inauguración, no te preocupes porque acá te decimos el horario y dónde verlo en vivo y gratis desde televisión abierta en México o bien, por streaming.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en México? Los canales donde transmitirán el México vs. Sudáfrica
Y es que como sabrás, no se trata de un inicio cualquiera, pues sin duda este evento dejará huella en el futbol. Grandes artistas como Shakira, Belinda o Los Ángeles Azules -por mencionar algunos-, serán los encargados de poner a bailar a todo el mundo durante el partido entre México vs Sudáfrica del Grupo A.
Pero para que calientes motores y pongas tu alarma para que no te pierdas ni un minuto de este primer evento de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México este 11 de junio, te decimos todo lo que debes saber.
No te pierdas:
A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026
Al igual que en el Mundial del 2010, la selección mexicana y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural.
La ceremonia de inauguración empieza a las 11:30 de la mañana, mientras que el partido entre México y Sudáfrica da inicio a la 01:00 p. m., tiempo centro de México.
Dónde transmitirán la inauguración
Al ser el evento deportivo más importante del año, la inauguración se podrá ver gratis desde televisión abierta y en streaming a través de estos canales:
-Canal 5
-Canal 2, Las Estrellas
-Azteca 7
-TUDN
-ViX
-TV Azteca página oficial
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Posibles alineaciones
La página oficial de la FIFA compartió las posibles alineaciones de ambos equipos.
México: Rangel; Gallardo, Vásquez, Montes, Reyes; Gutiérrez, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez.
Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Mbatha; Moremi, Foster y Appollis.
Artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026
Como ya te contábamos más arriba, no solo se trata del partido inaugural, también grandes artistas se darán cita en la apertura del torneo: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.