Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo y gratis la inauguración desde México

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 promete muchas emociones y para que no te lo pierdas te decimos dónde verlo gratis y en vivo desde la comodidad de tu casa.
mié 10 junio 2026 05:55 AM
Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo y gratis la inauguración desde México
El Estadio Ciudad de México será la sede de la inauguración del Mundial 2026 y para que no te la pierdas te decimos todos los detalles. (Hector Vivas/Getty Images)

Oficialmente el Mundial 2026 está a punto de comenzar y si no alcanzaste boleto para asistir al evento deportivo más importante del año o te toca trabajar pero no te quieres perder la inauguración, no te preocupes porque acá te decimos el horario y dónde verlo en vivo y gratis desde televisión abierta en México o bien, por streaming.

Publicidad

Y es que como sabrás, no se trata de un inicio cualquiera, pues sin duda este evento dejará huella en el futbol. Grandes artistas como Shakira, Belinda o Los Ángeles Azules -por mencionar algunos-, serán los encargados de poner a bailar a todo el mundo durante el partido entre México vs Sudáfrica del Grupo A.

Pero para que calientes motores y pongas tu alarma para que no te pierdas ni un minuto de este primer evento de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México este 11 de junio, te decimos todo lo que debes saber.

No te pierdas:

Calendario completo del Mundial 2026: fechas de todos los partidos y cuándo juega México
Deportes

Calendario completo del Mundial 2026: fechas de todos los partidos y cuándo juega México

A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026

Al igual que en el Mundial del 2010, la selección mexicana y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural. El evento da inicio a la 01:00 p. m., tiempo centro de México.

Dónde verla en vivo

Al ser el evento deportivo más importante del año, la inauguración se podrá ver gratis desde televisión abierta y en streaming a través del Canal 5, Las Estrellas, Canal 9, TV Azteca, Canal 7, TUDN, así como en VIX.

Publicidad

Te puede interesar:

Los 5 mejores bares y restaurantes para ver los partidos del Mundial 2026 en CDMX
Viajes y Gourmet

¿Sin boleto para el Mundial 2026? Acá los mejores spots de CDMX para ver los partidos

Posibles alineaciones

La página oficial de la FIFA compartió las posibles alineaciones de ambos equipos.

México: Rangel; Gallardo, Vásquez, Montes, Reyes; Gutiérrez, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez.

Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Mbatha; Moremi, Foster y Appollis.

Artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

Como ya te contábamos más arriba, no solo se trata del partido inaugural, también grandes artistas se darán cita en la apertura del torneo: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Publicidad

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 FIFA Selección Mexicana
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad