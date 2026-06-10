Y es que como sabrás, no se trata de un inicio cualquiera, pues sin duda este evento dejará huella en el futbol. Grandes artistas como Shakira, Belinda o Los Ángeles Azules -por mencionar algunos-, serán los encargados de poner a bailar a todo el mundo durante el partido entre México vs Sudáfrica del Grupo A.

Pero para que calientes motores y pongas tu alarma para que no te pierdas ni un minuto de este primer evento de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México este 11 de junio, te decimos todo lo que debes saber.

A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026

Al igual que en el Mundial del 2010, la selección mexicana y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural. El evento da inicio a la 01:00 p. m., tiempo centro de México.

Dónde verla en vivo

Al ser el evento deportivo más importante del año, la inauguración se podrá ver gratis desde televisión abierta y en streaming a través del Canal 5, Las Estrellas, Canal 9, TV Azteca, Canal 7, TUDN, así como en VIX.