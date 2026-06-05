El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, dominó este viernes las segundas prácticas libres del Gran Premio de Mónaco por delante de su coequipero, el monegasco Charles Leclerc.
Hamilton lidera doblete de Ferrari en las primeras prácticas libres de Mónaco
El británico de 41 años, que ha conquistado hasta en tres ocasiones el Gran Premio del Principado y que aspira a una tercera pole firmó su mejor vuelta en 1:13,026, batiendo a su coequipero y héroe local por 111 milésimas de segundo.
Esta actuación llega después de su sólida segunda posición en el Gran Premio de Canadá y parece indicar a un renacimiento de Hamilton, que persigue este fin de semana una 105º pole y una 106º victoria en su carrera.
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Su última victoria en las calles de Mónaco se remonta a 2019, aunque ganó también en 2008 y 2016. Hamilton es uno de los seis pilotos de la parrilla actual en haber ganado al menos una vez en este legendario circuito urbano.
El neerlandés Max Verstappen fue el tercer piloto más rápido al volante de su Red Bull, a 0.168 segundos y superando así a la dupla de Mercedes formada por el británico George Russell y su joven coequipero, el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato.
Hamilton busca récord de Senna
En caso de llegar a lo más alto del podio el domingo, Hamilton igualaría el récord de ocho podios en Mónaco del legendario brasileño Ayrton Senna.
Por su parte el francés Isack Hadjar se recuperó tras un choque en la primera sesión y pudo terminar sexto, al volante del segundo Red Bull, por delante del australiano Oscar Piastri.
Su coequipero en McLaren, el vigente campeón del mundo británico Lando Norris, sufrió un fallo en la batería de su monoplaza y tuvo que conformarse con la 19ª posición.
Los Audi de Nico Hulkenberg y del brasileño Gabriel Bortoleto terminaron octavo y noveno, por delante del Haas de Oliver Bearman que cerró el Top 10.
Con información de AFP