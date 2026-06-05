Hamilton lidera doblete de Ferrari en las primeras prácticas libres de Mónaco

El británico de 41 años, que ha conquistado hasta en tres ocasiones el Gran Premio del Principado y que aspira a una tercera pole firmó su mejor vuelta en 1:13,026, batiendo a su coequipero y héroe local por 111 milésimas de segundo.

Esta actuación llega después de su sólida segunda posición en el Gran Premio de Canadá y parece indicar a un renacimiento de Hamilton, que persigue este fin de semana una 105º pole y una 106º victoria en su carrera.

Su última victoria en las calles de Mónaco se remonta a 2019, aunque ganó también en 2008 y 2016. Hamilton es uno de los seis pilotos de la parrilla actual en haber ganado al menos una vez en este legendario circuito urbano.

El neerlandés Max Verstappen fue el tercer piloto más rápido al volante de su Red Bull, a 0.168 segundos y superando así a la dupla de Mercedes formada por el británico George Russell y su joven coequipero, el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato.