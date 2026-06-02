GP de Mónaco 2026: fecha, horarios y dónde ver la carrera en vivo desde México

Como recordarás, el liderato lo mantiene Mercedes gracias a su joven piloto de 19 años Andrea Kimi Antonelli, originario de Italia. Este fin de semana tendrá la tarea de mantenerse en lo más alto del podio en el circuito que cuenta con una longitud de 3,337 km y a lo largo de 78 vueltas.

En este conocido circuito por ser tan estrecho, la vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2021 con un tiempo de 1:12.909. Al ser una pista callejera estrecha, destaca por lo complicado que es hacer rebases. Un dato curioso es que en el Gran Premio de 2003 no se registró ni un solo adelantamiento.

Horarios del GP de Mónaco 2026

Práctica 1: viernes 05 de junio a las 05:30 horas tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 05 de junio a las 09:00 horas tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 06 de junio a las 04:30 horas tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 06 de junio a las 08:00 horas tiempo centro de México.

Carrera: domingo 07 de junio a las 07:00 horas tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo el GP de Mónaco

Como cada fin de semana, podrás seguir la actividad de la máxima categoría del automovilismo a través de televisión por paga en Sky Sports, además de TUDN, Izzi y en la plataforma de F1TV Pro.