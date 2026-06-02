GP de Mónaco 2026: fecha, horarios y dónde ver la carrera en vivo desde México

La temporada de Fórmula 1 que lidera hasta el momento Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes, continúa. La cita será este fin de semana en un circuito muy popular y favorito de muchos pilotos para disputar el Gran Premio de Mónaco. Acá todo lo que debes saber para no perderte la carrera y toda la actividad en vivo y desde México.
¿A qué hora y dónde ver el GP de Mónaco 2026 en vivo desde México?
Como recordarás, el liderato lo mantiene Mercedes gracias a su joven piloto de 19 años Andrea Kimi Antonelli, originario de Italia. Este fin de semana tendrá la tarea de mantenerse en lo más alto del podio en el circuito que cuenta con una longitud de 3,337 km y a lo largo de 78 vueltas.
En este conocido circuito por ser tan estrecho, la vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2021 con un tiempo de 1:12.909. Al ser una pista callejera estrecha, destaca por lo complicado que es hacer rebases. Un dato curioso es que en el Gran Premio de 2003 no se registró ni un solo adelantamiento.
Por si no lo viste:
Horarios del GP de Mónaco 2026
Práctica 1: viernes 05 de junio a las 05:30 horas tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 05 de junio a las 09:00 horas tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 06 de junio a las 04:30 horas tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 06 de junio a las 08:00 horas tiempo centro de México.
Carrera: domingo 07 de junio a las 07:00 horas tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo el GP de Mónaco
Como cada fin de semana, podrás seguir la actividad de la máxima categoría del automovilismo a través de televisión por paga en Sky Sports, además de TUDN, Izzi y en la plataforma de F1TV Pro.
Así va el campeonato 2026 de Fórmula 1
Primeros 10 lugares del Campeonato de Pilotos
Kimi Antonelli: 131 puntos
George Russell: 88 puntos
Charles Leclerc: 75 puntos
Lewis Hamilton: 72 puntos
Lando Norris: 58 puntos
Oscar Piastri: 48 puntos
Max Verstappen: 43 puntos
Pierre Gasly: 20 puntos
Oliver Bearman: 18 puntos
Liam Lawson: 16 puntos
Campeonato de Constructores
Mercedes: 219 puntos
Ferrari: 147 puntos
McLaren: 106 puntos
Red Bull: 57 puntos
Alpine: 35 puntos
Racing Bulls: 21 puntos
Haas: 19 puntos
Williams: 7 puntos
Audi: 2 puntos
Cadillac: 0 puntos
Aston Martin: 0 puntos