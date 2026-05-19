GP de Canadá 2026: horarios y dónde seguir la carrera en vivo desde México

Los pilotos se darán cita en el Circuito Gilles Villeneuve para demostrar de qué están hechos en 70 vueltas y en una longitud de 4,361 km. De hecho, es uno de los circuitos favoritos de los pilotos al ser uno de los más rápidos y con poca carga aerodinámica.

Allí, el tiempo de vuelta más rápido lo tiene el finlandés Valtteri Bottas con 1:13.078 en 2019, cuando formaba parte de Mercedes. No se trata de cualquier pista, destaca por su elemento más emblemático justo al final de la vuelta: “el Muro de los Campeones”.

Ese punto de la pista se llama así luego de tres choques que protagonizaron los grandes Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher durante el fin de semana del GP de Canadá de 1999.

Esta es una gran oportunidad para disfrutar de la siguiente cita de la máxima categoría del automovilismo en compañía de tus amigos, pues al ser en Norteamérica el horario nos beneficia para disfrutarla sin complicaciones.

Horario GP de Canadá 2026

Práctica 1: viernes 22 de mayo a las 10:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación sprint: viernes 22 de mayo a las 02:30 pm, tiempo centro de México.

Carrera sprint: sábado 23 de mayo a las 10:00 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 23 de mayo a las 02:00 pm, tiempo centro de México.

Carrera: domingo 24 de mayo a las 02:00 pm, tiempo centro de México.