¡Confirmado! El GP de Turquía regresará a la Fórmula 1 a partir de 2027

Esta nueva fecha en el calendario se disputará en el circuito de Estambul Park, donde anteriormente había recibido a la F1 en nueve ocasiones, entre 2005 y 2011, y después en 2020 y 2021.

De hecho, cuando se celebró el GP de Turquía en 2020 en ese circuito, Lewis Hamilton aseguró su séptimo título en el Campeonato de Pilotos, con lo que igualó el récord histórico de Michael Schumacher.

El último ganador en el circuito fue Valtteri Bottas en 2021, que arriba de su Mercedes y junto con Hamilton, es uno de los dos únicos pilotos en activo que han ganado ese Gran Premio.

El Circuito de Estambul Park se incorporó por primera vez al calendario de la Fórmula 1 en 2005 y rápidamente fue reconocido por ser uno de los trazados más exigentes en cuestiones técnicas durante el campeonato.

Tiene un recorrido de 5,33 km de longitud, cuenta con 14 curvas entre las cuales destaca la 8: una triple curva a la izquierda que se debe afrontar a alta velocidad.