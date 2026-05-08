Con una derrota inesperada, Djokovic reaparece en Roma tras su lesión

El duelo de este viernes era su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, por la que se ausentó de los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

Roma era apenas su tercer torneo de 2026, después del Abierto de Australia (subcampeón) e Indian Wells (eliminado en octavos de final).

De entrada mostró un juego convincente y ofensivo, para apuntarse sin complicaciones el primer set en cuarenta minutos, antes de venirse abajo.

En el segundo vio quebrado su servicio dos veces seguidas y se vio pronto 4-0 abajo, con apenas cinco puntos ganados. Reaccionó entonces pero era ya tarde y su rival se apuntó la manga por 6-2.

En el tercer y definitivo set, el pulso estuvo nivelado hasta el 2-2, cuando Prizmic consiguió un nuevo break.

Pese al apoyo del público romano, Djokovic no pudo reponerse y terminó perdiendo ante un Prizmic que cerró el partido con un ace, para aprovechar su primera bola de partido.