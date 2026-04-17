La leyenda serbia Novak Djokovic anunció este viernes que no participará en el Masters 1000 de Madrid, que comienza la próxima semana, al no haberse recuperado de sus molestias en el hombro.
Por lesiones, Djokovic y Alcaraz anuncian su baja para el Masters 1000 de Madrid
"Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto", afirmó en su cuenta de Instagram el ganador de 24 Grand Slams.
El torneo madrileño confirmó la ausencia del serbio al anunciar en redes sociales que el "tres veces campeón del Mutua Madrid Open, no podrá participar en esta edición del torneo".
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"Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica", añadió el torneo madrileño.
Djokovic, de 38 años y con una lesión en el hombro derecho, no ha vuelto a jugar desde su eliminación en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells hace un mes.
El serbio renunció después a los torneos de Miami y Montecarlo, de la misma categoría.
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A la ausencia de Djokovic en Madrid, se suma el español Carlos Alcaraz, quien también anunció este viernes que no estará en el torneo debido a sus problemas en la muñeca.
"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", afirmó en su cuenta de Instagram.
Alcaraz se había retirado el miércoles del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen en primera ronda.
Con información de AFP