El piloto más joven en liderar el campeonato de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli, persigue una tercera victoria consecutiva este fin de semana en Miami, donde se reanuda la temporada 2026 tras un mes de pausa debido a la cancelación de dos carreras en Medio Oriente.
F1: Antonelli, listo para defender en el GP de Miami su histórico liderato
Este año se realizará la quinta edición del GP de Miami, que estará marcado por la aplicación de cambios en el polémico reglamento técnico de los motores híbridos, establecido este año para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.
Luego de tan solo 3 pruebas, la FIA se vio forzada a ajustar la nueva normativa ante la división que ha generado entre los pilotos y equipos.
El tetracampeón Max Verstappen de Red Bull ha expresado reiteradas veces su frustración con los nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, cuyo pilotaje comparó con los del célebre videojuego Mario Kart.
Las modificaciones reglamentarias, pactadas entre la FIA y dirigentes de escuderías, se aplicarán desde el primer ensayo del jueves en el circuito de Miami, instalado en los alrededores del Hard Rock Stadium.
Por si no lo viste:
Los ajustes deben reducir la gestión de la energía eléctrica por parte de los pilotos y mejorar su seguridad. Pero no deberían alterar profundamente los equilibrios de fuerzas en este inicio de año, con Mercedes como dominador absoluto con el triunfo de George Russell en la apertura del curso en Australia y los de Antonelli en marzo en China y Japón.
El italiano, de apenas 19 años, encabeza la clasificación con una ventaja de nueve puntos sobre su coequipero Russell.
Con información de AFP