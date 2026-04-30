F1: Antonelli, listo para defender en el GP de Miami su histórico liderato

Este año se realizará la quinta edición del GP de Miami, que estará marcado por la aplicación de cambios en el polémico reglamento técnico de los motores híbridos, establecido este año para favorecer los adelantamientos y el espectáculo en general.

Luego de tan solo 3 pruebas, la FIA se vio forzada a ajustar la nueva normativa ante la división que ha generado entre los pilotos y equipos.

El tetracampeón Max Verstappen de Red Bull ha expresado reiteradas veces su frustración con los nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico, cuyo pilotaje comparó con los del célebre videojuego Mario Kart.

Las modificaciones reglamentarias, pactadas entre la FIA y dirigentes de escuderías, se aplicarán desde el primer ensayo del jueves en el circuito de Miami, instalado en los alrededores del Hard Rock Stadium.