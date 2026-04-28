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GP de Miami: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo desde México?

Tras cancelar dos carreras en Medio Oriente, la Fórmula 1 reanuda la temporada 2026 ahora en el Autódromo Internacional de Miami. Mira todos los detalles.
mar 28 abril 2026 05:55 AM
GP de Miami: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo desde México?
MIAMI, FLORIDA - MAY 04: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 and Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes battle for track position on track during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 04, 2025 in Miami, Florida. (Photo by Hector Vivas/Getty Images) (Hector Vivas/Getty Images)

Después de una larga espera y tras las cancelaciones de dos carreras en Medio Oriente, la Fórmula 1 regresa este fin de semana a las pistas con la temporada 2026, ahora con el GP de Miami. Para que no te pierdas ningún detalle te decimos las fechas exactas, los horarios en México y dónde verlo en vivo.

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Como recordarás, la última carrera fue en Suzuka a finales de marzo cuando se disputó el GP de Japón, donde el joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli subió a lo más alto de podio, mientras que Oscar Piastri de McLaren llegó al segundo lugar y Charles Leclerc de Ferrari quedó en tercero.

Posteriormente estaban programadas las carreras en Bahréin en su circuito internacional y Arabia Saudita en el circuito Jeddah Corniche, respectivamente, sin embargo debido a los conflictos de guerra la FIA las canceló.

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GP de Miami 2026: horarios en México

Calienta motores y organiza una reunión con tus amigos porque los horarios de la actividad de la máxima categoría del automovilismo en este fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami serán muy amigables.

Práctica 1: viernes 01 de mayo a las 10:00 am tiempo centro de México.
Clasificación sprint: viernes 01 de mayo a las 02:30 pm tiempo centro de México.
Carrera sprint: sábado 02 de mayo a las 10:00 am tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 02 de mayo a las 02:00 pm tiempo centro de México.
Carrera: domingo 03 de mayo a las 02:00 pm tiempo centro de México.

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Dónde verlo en vivo

Podrás seguir todos los detalles a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en F1 TV.

Cómo va el Campeonato

El top 5 del Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes): 72 puntos
George Russell (Mercedes): 63 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 49 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 41 puntos
Lando Norris (McLaren): 25 puntos

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Top 5 del Campeonato de Constructores

Mercedes: 135 puntos
Ferrari: 90 puntos
McLaren: 46 puntos
Haas F1 Team: 18 puntos
Alpine F1 Team: 16 puntos

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