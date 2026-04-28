GP de Miami: ¿a qué hora y dónde verlo en vivo desde México?

Como recordarás, la última carrera fue en Suzuka a finales de marzo cuando se disputó el GP de Japón, donde el joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli subió a lo más alto de podio, mientras que Oscar Piastri de McLaren llegó al segundo lugar y Charles Leclerc de Ferrari quedó en tercero.

Posteriormente estaban programadas las carreras en Bahréin en su circuito internacional y Arabia Saudita en el circuito Jeddah Corniche, respectivamente, sin embargo debido a los conflictos de guerra la FIA las canceló.

GP de Miami 2026: horarios en México

Calienta motores y organiza una reunión con tus amigos porque los horarios de la actividad de la máxima categoría del automovilismo en este fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami serán muy amigables.

Práctica 1: viernes 01 de mayo a las 10:00 am tiempo centro de México.

Clasificación sprint: viernes 01 de mayo a las 02:30 pm tiempo centro de México.

Carrera sprint: sábado 02 de mayo a las 10:00 am tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 02 de mayo a las 02:00 pm tiempo centro de México.

Carrera: domingo 03 de mayo a las 02:00 pm tiempo centro de México.