JP de Japón: Piastri recupera la sonrisa y marca el mejor tiempo en primeras prácticas

Tras una primera sesión dominada por los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli, Piastri fue el más veloz en el circuito con forma de ocho, muy apreciado por los pilotos, ante decenas de miles de espectadores.

Marcó su mejor vuelta en 1 minuto, 30 segundos y 133 milésimas. El australiano, tercero el año pasado en el Mundial, aún no ha completado ni una sola vuelta en carrera en los dos primeros grandes premios, en Australia (Melbourne) y en China (Shanghai) en marzo.

"Este inicio de temporada le ha permitido a Oscar poner a prueba su madurez, su fortaleza y su capacidad para encajar las dificultades", elogió ante la prensa, entre las dos sesiones de entrenamientos, el director de McLaren, Andrea Stella.

Piastri, uno de los aspirantes al título mundial junto a su coequipero británico y actual campeón Lando Norris, superó este viernes al prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (a solo 92 milésimas) y a Russell (+0.205), cuyos dos Mercedes dominan el inicio de temporada. Norris firmó el cuarto mejor tiempo, a 516 milésimas.