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JP de Japón: Piastri recupera la sonrisa y marca el mejor tiempo en primeras prácticas

El piloto de McLaren está recobrando fuerza tras un desastroso inicio de temporada y fue el más rápido en la segunda sesión de prácticas.
vie 27 marzo 2026 10:06 AM
JP de Japón: Piastri recupera la sonrisa y marca el mejor tiempo en primeras prácticas
Oscar Piastri en el Circuito de Suzuka durante las primeras prácticas libres del GP de Japón. (Clive Mason/Getty Images)

Sin debutar todavía en carrera esta temporada, el australiano Oscar Piastri de McLaren recuperó la sonrisa al marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de las prácticas libres del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1 , este viernes en el circuito de Suzuka (5,807 km).

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Tras una primera sesión dominada por los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli, Piastri fue el más veloz en el circuito con forma de ocho, muy apreciado por los pilotos, ante decenas de miles de espectadores.

Marcó su mejor vuelta en 1 minuto, 30 segundos y 133 milésimas. El australiano, tercero el año pasado en el Mundial, aún no ha completado ni una sola vuelta en carrera en los dos primeros grandes premios, en Australia (Melbourne) y en China (Shanghai) en marzo.

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"Este inicio de temporada le ha permitido a Oscar poner a prueba su madurez, su fortaleza y su capacidad para encajar las dificultades", elogió ante la prensa, entre las dos sesiones de entrenamientos, el director de McLaren, Andrea Stella.

Piastri, uno de los aspirantes al título mundial junto a su coequipero británico y actual campeón Lando Norris, superó este viernes al prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (a solo 92 milésimas) y a Russell (+0.205), cuyos dos Mercedes dominan el inicio de temporada. Norris firmó el cuarto mejor tiempo, a 516 milésimas.

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"Fue un buen día, sentimos que hicimos buenos progresos, la sensación es positiva. Recogimos datos valiosos que nos dejan en una posición sólida", explicó Piastri.

Russell reconoció que el ritmo de los McLaren fue "un tanto sorprendente".

"Creo que Lando ha tenido un día complicado, pero Oscar ha estado bastante fino desde la primera vuelta que dio esta mañana al salir a pista", añadió.

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