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F1: El dominio de Mercedes amenaza el reinado de Verstappen en Suzuka

Poles, dobletes y el control de Mercedes en el inicio de la temporada han debilitado las posibilidades de Max de volver a ganar el GP de Japón.
mié 25 marzo 2026 03:03 PM
El dominio de Mercedes amenaza el reinado de Verstappen en Suzuka
Max Verstappen. (MARTIN KEEP/AFP)

Max Verstappen siempre ha dicho que el Gran Premio de Japón es una de sus carreras favoritas, pero sus chances de ganar en Suzuka por quinto año consecutivo son casi inexistentes debido al dominio mostrado por Mercedes en el inicio del Mundial de Fórmula 1 .

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Con dos dobletes en Melbourne y Shanghai, dos poles y el sprint en China, Mercedes no ha dejado nada a sus rivales en las dos carreras disputadas hasta ahora en el campeonato.

Todo lo contrario que Red Bull y Max Verstappen, quienes han tenido un inicio de Mundial desastroso: el neerlandés sólo fue sexto en Australia, tras partir desde boxes luego de sufrir un accidente en la clasificación, fue noveno en el sprint de Shanghai y ni siquiera pudo acabar este GP por un problema mecánico.

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Críticas a los nuevos autos

El cuatro veces campeón del mundo no ha perdido la ocasión de criticar los cambios del reglamento y los nuevos monoplazas, asegurando que la nueva F1, a la que ha comparado con Mario Kart, es lo todo opuesto a lo que deben ser las carreras automovilísticas.

El neerlandés trató de cambiar de aires compitiendo el pasado fin de semana en una carrera de cuatro horas en Alemania, pero ni eso acabó con la mala racha: ganó y fue posteriormente descalificado.

Verstappen ha sido imbatible en Japón durante los últimos cuatro años y allí aseguró su segundo título mundial en 2022, pero su inicio de temporada hace pensar que su idilio con Suzuka acabará este fin de semana. "Ponernos al día con nuestros problemas no es fácil", admitió Verstappen en Shanghái. "Nos ayudaría si pudiéramos tener simplemente una salida normal: siempre he caído hasta el último lugar", añadió.

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