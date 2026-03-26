F1: Hamilton asegura estar en mejor forma que sus rivales

Sé que ninguno de los pilotos contra los que corro se entrena ni se entrega como yo lo hago Lewis Hamilton

"Sé que ninguno de los pilotos contra los que corro se entrena ni se entrega como yo lo hago, sobre todo a mi edad", declaró ante los medios de comunicación en el circuito de Suzuka, donde será este fin de semana el GP de Japón.

En este inicio de temporada, tras dos Grandes Premios en Australia (Melbourne) y Shanghai (China), los Ferrari de Hamilton y del monegasco Charles Leclerc están en segunda línea, por detrás de los Mercedes del británico George Russell y de su joven coequipero italiano Kimi Antonelli.

Hamilton, con un palmarés brillante en Mercedes previo a su llegada en 2025 a la Scuderia, terminó en tercera posición en China, su primer podio con Ferrari.

Hamilton aseguró que espera seguir mostrando de qué es capaz y que se entrena "cada vez más duro”. De hecho, también declaró haber corrido a pie cerca de 100 km en Tokio desde su llegada para el GP de Japón.

"Entrego absolutamente todo lo que tengo a ese desafío" de luchar por el campeonato 2026, concluyó.