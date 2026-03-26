"El Estadio Azteca está hermoso”: dice Aguirre previo al amistoso ante Portugal

Ya tuve oportunidad de ir al estadio Azteca ¡y está hermoso! ¡La cancha es preciosa!

"Ya tuve oportunidad de ir al estadio Azteca ¡y está hermoso! ¡La cancha es preciosa! Y, de verdad, va a ser un escenario de fiesta para recibir a Portugal", dijo Aguirre este jueves en conferencia de prensa.

"Ya se siente el Mundial en México y va a ser un privilegio estar en en la reapertura del Banorte", añadió 'El Vasco’.

El seleccionador mexicano dio su opinión sobre el histórico estadio que, inaugurado en 1966, se prepara para ser sede de un Mundial por tercera vez (tras 1970 y 1986) en medio de especulaciones sobre atrasos en los trabajos de remodelación, que comenzaron en 2024.

Aguirre consideró que enfrentar a Portugal el sábado "será el mejor ensayo para el 11 de junio". Ese día, México inaugurará el Mundial de Norteamérica ante Sudáfrica.

Si bien Portugal llegó a México sin Cristiano Ronaldo, el seleccionador mexicano consideró a este rival como un selección de elite.

"Tan solo veo los nombres y su valor de mercado, que creo que son 800 millones de euros lo que valen, y te das cuenta de que están en equipos top. Entonces nos van a exigir y tenemos que estar a la altura", apuntó Aguirre.