México vs. Portugal: horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Seguimos calentando motores rumbo al Mundial 2026, esta vez con el amistoso de México vs Portugal. Y es que no será cualquier partido de preparación, también será el encargado de reinaugurar el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en la CDMX. Si no quieres perdértelo, te decimos a qué hora y dónde verlo en vivo este fin de semana y otros detalles.
México vs. Portugal: A qué hora y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026
Pero primero lo primero. Como recordarás, muchos de los aficionados se quedarán con las ganas de ver a Cristiano Ronaldo, pues el portugués NO estará presente en este encuentro tan esperado por muchos.
Sin embargo, este partido no solo será de preparación de alto nivel frente a un rival de élite —también presente en el Mundial 2026—, sino un momento que dejará huella en el futbol mexicano.
Como ya te contábamos, será el primero en disputarse en el Azteca tras una profunda remodelación de mucho tiempo. De hecho, con el Mundial en puerta este estadio será el primero y único del planeta que alberga tres partidos inaugurales en un Mundial (1970, 1986 y ahora 2026).
Horario México vs. Portugal
Toma nota y organiza tu reunión porque el partido será este sábado 28 de marzo a las 07:00 pm, tiempo centro de México.
Dónde verlo en vivo
Podrás verlo en televisión abierta en el Canal 5, Azteca Deportes, TUDN (también en su app), así como en streaming por ViX y Univision.
Convocatoria de México ante Portugal
La selección del DT Javier Aguirre incluye a Guillermo Ochoa (portero), Carlos Acevedo (portero) y Raúl Rangel (portero); Jorge Sánchez (defensa), Richard Ledezma (defensa), Johan Vásquez (defensa), César Montes (defensa), Jesús Ángulo (defensa), Israel Reyes (defensa), Everardo López (defensa), Jesús Gallardo (defensa).
También se convocó a Erik Lira (medio), Denzell García (medio), Carlos Rodríguez (medio), Orbelín Pineda (medio), Obed Vargas (medio), Brian Gutiérrez (medio), Julián Quiñones (delantero), Alexis Vega (delantero), Raúl Jiménez (delantero), entre otros.