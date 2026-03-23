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Perfil | Cristiano Ronaldo, el niño de Madeira que ha vuelto un mito futbolístico

CR7 o “El Bicho” desafía el tiempo y redefine la élite, mientras persigue los 1000 goles que mantienen vigente y en desarrollo su historia.
lun 23 marzo 2026 06:00 AM
Perfil | Distinto: Cristiano Ronaldo, el niño de Madeira que ha vuelto un mito futbolístico
Cristiano Ronaldo. (Yasser Bakhsh/Getty Images)

Hay futbolistas que construyen una carrera, otros construyen una narrativa que parece no terminar, y en ese punto, a los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue en activo, persigue los 1000 goles y mantiene una disciplina que lo convirtió en una excepción dentro del deporte moderno, no solo por lo que ha logrado, sino por la forma en la que se ha sostenido en la cima futbolística.

Antes de los récords hubo un origen marcado por la insistencia, creció en Madeira en un entorno modesto, donde desde niño mostró una reacción poco común ante la frustración, sus compañeros lo llamaban “llorón” porque no toleraba perder ni fallar, una actitud que con el tiempo dejó de ser un defecto y se convirtió en motor, en una necesidad constante de mejorar, de competir, de no quedarse quieto.

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A los 15 años su carrera estuvo en riesgo, una taquicardia detectada a tiempo lo obligó a pasar por una operación que pudo alejarlo del fútbol, pero regresó a entrenar pocos días después, como si desde entonces hubiera entendido que el margen de error en su historia sería mínimo, que cada oportunidad debía sostenerse con trabajo.

Su formación en el Sporting CP fue breve pero determinante, en agosto de 2003, durante la inauguración del estadio José Alvalade, enfrentó al Manchester United en un partido que cambiaría su destino, tenía 18 años y jugó con una intensidad que desbordó a los defensores ingleses, al punto de que los propios jugadores del United pidieron su fichaje tras el encuentro.

Alex Ferguson ya lo seguía, pero esa actuación aceleró todo, el club inglés pagó 17 millones de euros y se adelantó a otros equipos que no dimensionaron el momento, el Liverpool FC lo descartó por considerarlo joven y costoso, mientras que la Juventus FC no concretó a tiempo, decisiones que, vistas en retrospectiva, marcaron uno de los giros más claros en el fútbol contemporáneo.

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En Inglaterra dejó de ser promesa, Ferguson no solo pulió su juego, también moldeó su mentalidad, Ronaldo transformó su físico, refinó su técnica y entendió que el talento sin disciplina no era suficiente, ahí comenzó la construcción de un futbolista que no dependía de momentos, sino de constancia.

La consagración llegó con el Real Madrid, donde su carrera alcanzó otra escala, no solo por los títulos, sino por la regularidad de su rendimiento, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Champions League, acumuló cifras que rompieron cualquier referencia previa y consolidó una figura que trascendió al propio club.

No era únicamente un goleador, su físico también definió su juego, en uno de sus remates más recordados alcanzó un salto cercano a los 2.93 metros, una cifra que lo coloca en registros comparables con atletas de otras disciplinas, esa combinación de potencia, técnica y repetición explica buena parte de su longevidad.

Tras cerrar su ciclo en España, eligió un nuevo reto con la Juventus FC, donde el objetivo ya no era crecer, sino sostenerse, adaptarse a otro sistema, a otra liga, a otra exigencia, y aun así mantenerse decisivo, confirmando que su carrera no solo estaba ligada a un contexto específico, sino a una estructura personal de trabajo.

Su etapa actual con el Al-Nassr FC abre otra lectura, su llegada no solo impactó en lo deportivo, también en la visibilidad global del futbol en Medio Oriente, renovó contrato hasta 2027 y, en 2025, volvió a superar los 40 goles en un año natural, algo que ha conseguido en 14 temporadas distintas, un dato que explica mejor que cualquier adjetivo su vigencia.

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A finales de ese mismo año, superó los 956 goles oficiales en su carrera, se mantiene como el máximo goleador histórico y sostiene un objetivo que parecía inalcanzable, los 1000 goles, además, se convirtió en el primer jugador en marcar más de 100 goles con cuatro clubes distintos.

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Los goles de CR7 desglosados

  • Sporting CP

    5 goles

  • Manchester United

    145 goles

  • Real Madrid

    450 goles

  • Juventus

    101 goles

  • Al-Nassr

    100+ goles

  • Selección de Portugal

    140+ goles

Total: 956+ goles oficiales

Más allá de los números, su figura también se construye desde decisiones personales, no tiene tatuajes porque dona sangre y médula ósea de forma recurrente. En 2012, subastó una Bota de Oro para financiar escuelas en Gaza, su primer ingreso fue de apenas cinco euros como recogepelotas, detalles que contrastan con la dimensión global de su imagen.

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Sus palmarés

  • 5 Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
  • 4 Botas de Oro europeas
  • 5 títulos de Champions League
  • Campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal
  • Campeón de la UEFA Nations League 2019 y 2025
  • Máximo goleador histórico de la Champions League
  • Máximo goleador histórico de selecciones nacionales (+140 goles)
  • Múltiples premios MVP en torneos internacionales y ligas europeas

Su historia, más que una línea recta, ha sido una acumulación de exigencias donde cada etapa redefine la anterior, donde el paso del tiempo no funciona como límite sino como referencia, y en ese sentido, el Mundial de 2026 aparece como un punto clave, no solo por lo que representa a nivel competitivo, sino porque podría ser su sexto torneo, el último gran escenario donde medir su ambición.

Y es que, incluso en esta etapa, Cristiano Ronaldo Dosantos Aveiro sigue construyendo desde la intención de ganar lo que aún no tiene, el único título que falta en su carrera, y que convierte cada partido en una extensión de su legado.

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