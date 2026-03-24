La Fórmula 1 llega este fin de semana a Suzuka para el Gran Premio de Japón, la tercera cita del año de la máxima categoría en la que sin duda el podio podría seguir liderado por los Mercedes y completado por Ferrari. Prepárate porque debido a la diferencia de horario podrás seguir toda la actividad en compañía de tus personas favoritas. Mira a qué hora y en dónde verlo y todos los detalles.
GP de Japón 2026: Horarios y dónde ver en vivo la carrera desde México
Esta vez, los pilotos demostrarán de qué están hechos en el Circuito de Suzuka con 53 vueltas en una longitud de 5,807 km. Recordemos que la vuelta más rápida la hizo Kimi Antonelli en 2025 con 1:30.965.
El Circuito de Suzuka es uno de los favoritos de los pilotos. Y no lo decimos nosotros, lo dice la misma F1, pues asegura que este circuito de alta velocidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para los pilotos, con sus sinuosas curvas en “S”, las dos curvas Degner y la emocionante curva 130R.
Ahora sí, prepara tu reunión en casa o en algún sport bar porque como ya te contábamos más arriba, los horarios son ideales para disfrutarlos con tus personas favoritas.
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Horarios del GP de Japón en vivo
Práctica 1: jueves 26 de marzo a las 08:30 pm tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 27 de marzo a las 12:00 am tiempo centro de México.
Práctica 3: viernes 27 de marzo a las 08:30 pm tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 28 de marzo a las 12:00 am tiempo centro de México.
Carrera: sábado 28 de marzo a las 11:00 pm tiempo centro de México.
Dónde ver la carrera
Toma nota porque podrás ver la carrera y todos los detalles del GP de Japón a través de F1TV, en televisión de paga por Sky Sports, así como en TUDN e Izzi.
Cómo va el Campeonato
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos
George Russell (Mercedes): 51 puntos
Kimi Antonelli (Mercedes): 47 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 34 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 33 puntos
Oliver Bearman (Haas): 17 puntos
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores
Mercedes AMG F1: 98 puntos
Ferrari: 67 puntos
McLaren: 18 puntos
Haas F1 Team: 17 puntos
Red Bull: 12 puntos