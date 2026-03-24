GP de Japón 2026: Horarios y dónde ver en vivo la carrera desde México

Esta vez, los pilotos demostrarán de qué están hechos en el Circuito de Suzuka con 53 vueltas en una longitud de 5,807 km. Recordemos que la vuelta más rápida la hizo Kimi Antonelli en 2025 con 1:30.965.

El Circuito de Suzuka es uno de los favoritos de los pilotos. Y no lo decimos nosotros, lo dice la misma F1, pues asegura que este circuito de alta velocidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para los pilotos, con sus sinuosas curvas en “S”, las dos curvas Degner y la emocionante curva 130R.

Ahora sí, prepara tu reunión en casa o en algún sport bar porque como ya te contábamos más arriba, los horarios son ideales para disfrutarlos con tus personas favoritas.

Horarios del GP de Japón en vivo

Práctica 1: jueves 26 de marzo a las 08:30 pm tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 27 de marzo a las 12:00 am tiempo centro de México.

Práctica 3: viernes 27 de marzo a las 08:30 pm tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 28 de marzo a las 12:00 am tiempo centro de México.

Carrera: sábado 28 de marzo a las 11:00 pm tiempo centro de México.

Dónde ver la carrera

Toma nota porque podrás ver la carrera y todos los detalles del GP de Japón a través de F1TV, en televisión de paga por Sky Sports, así como en TUDN e Izzi.

Cómo va el Campeonato

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Pilotos

George Russell (Mercedes): 51 puntos

Kimi Antonelli (Mercedes): 47 puntos

Charles Leclerc (Ferrari): 34 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 33 puntos

Oliver Bearman (Haas): 17 puntos

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores

Mercedes AMG F1: 98 puntos

Ferrari: 67 puntos

McLaren: 18 puntos

Haas F1 Team: 17 puntos

Red Bull: 12 puntos