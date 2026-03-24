Oficialmente Mbappé regresa: lidera a Francia en ensayo general por EU

Durante casi un mes, el capitán de los Bleus se trató un esguince en la rodilla izquierda, lo que generó dudas sobre su capacidad para estar recuperado a tiempo para esta ventana internacional, la última antes de que Didier Deschamps dé a conocer la lista para el Mundial el 13 de mayo.

Incluso se llegó a contemplar que el capitán viajara con sus compañeros al otro lado del Atlántico para ejercer, como mínimo, un papel de embajador durante un desplazamiento con un claro componente de imagen para la Federación Francesa de Futbol (FFF).

De baja desde finales de febrero, después de una primera parte de la temporada en la que sostuvo prácticamente él solo y en todos los frentes el sector ofensivo del Real Madrid (38 goles en 35 partidos, en todas las competiciones), quizá incluso más allá de lo razonable, Mbappé acusó el desgaste.

La superestrella pasó por París a principios de marzo con los fisioterapeutas de su club para acelerar su recuperación sin tener que pasar por el quirófano.

Al final, más miedo que otra cosa para el campeón del mundo de 2018, que retomó la competición ya el 17 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester City, entrando en la segunda parte en el Etihad Stadium (2-1).