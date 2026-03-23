"Está superada", dice Mbappé sobre su lesión en la rodilla

"Está superada, yo estaba en un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí", explicó a varios medios durante un evento organizado por una empresa de seguros.

Al respecto de esta lesión, que lo ha alejado de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre, Mbappé explicó haber sentido "mucha frustración, enfado y preocupación”.

"No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido", insistió.

Mbappé aseguró que no llegó a plantearse la posibilidad de perderse la Copa del Mundo.

"Tenía una rotura parcial, como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial o al final de temporada con el Real Madrid", respondió.