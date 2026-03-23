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"Está superada", dice Mbappé sobre su lesión en la rodilla

El delantero francés ya se encuentra recuperado de una lesión que lo alejó de las canchas con el Real Madrid.
lun 23 marzo 2026 04:12 PM
Real Madrid confirma que Mbappé sufre una lesión en la rodilla: esto se sabe
Kylian Mbappé. (Aitor Alcalde/Getty Images)

El atacante francés Kylian Mbappé dijo este lunes que está recuperado de su lesión de rodilla y ya se encuentra listo para jugar con su selección durante los partidos amistosos de marzo contra Brasil y Colombia.

La molestia física del astro merengue de 27 años causaba alarma en los Bleus por su proximidad con el inicio del Mundial 2026, donde el balón echará a rodar el 11 de junio.

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"Está superada, yo estaba en un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí", explicó a varios medios durante un evento organizado por una empresa de seguros.

Al respecto de esta lesión, que lo ha alejado de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre, Mbappé explicó haber sentido "mucha frustración, enfado y preocupación”.

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"No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido", insistió.

Mbappé aseguró que no llegó a plantearse la posibilidad de perderse la Copa del Mundo.

"Tenía una rotura parcial, como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial o al final de temporada con el Real Madrid", respondió.

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Todo se gestionó "de la mejor forma posible" con el club, precisó, aunque lamentó los muchos "falsos rumores" que hubo sobre su situación física.

A día de hoy, dice estar libre de dolor.

"Quería tomar muchas precauciones para no tener otras lesiones en otro lugar (...) es difícil estar en el banquillo, hace años habría cometido el error de querer volver a jugar demasiado pronto, hay que tomarse el tiempo", confesó.

Con información de AFP

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