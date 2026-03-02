Real Madrid confirma que Mbappé sufre una lesión en la rodilla: esto se sabe

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda", indicó el club blanco en un comunicado.

El Real Madrid indicó que se le realizará un tratamiento, pero no precisó la duración de su período de baja.

Mbbappé, con problemas en la rodilla izquierda desde diciembre, estuvo este lunes en París junto con el cuerpo médico del Real Madrid para realizar "un balance preciso de la evolución" de su lesión, según indicó a la agencia AFP este lunes el entorno del delantero.

"De común acuerdo con el club, se realizaron pruebas complementarias para establecer un balance preciso sobre la evolución de su rodilla", precisó el entorno del capitán de los Bleus en un comunicado transmitido a la agencia AFP.

"En este momento está descartada una intervención quirúrgica", señaló la misma fuente. Este estudio "tiene el objetivo de optimizar su seguimiento y preparar un regreso en las mejores condiciones”.