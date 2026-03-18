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¡Como un grande! Messi anota el gol número 900 de su carrera

El astro argentino logró este miércoles su tanto número 900 en los primeros minutos del partido del Inter Miami ante Nashville.
mié 18 marzo 2026 05:56 PM
Messi anota el gol número 900 de su carrera
El astro argentino Lionel Messi celebra con su compañero del Inter Miami Sergio Reguilon el triunfo del gol que anotó al minuto 7 en el partido ante Nashville, este miércoles en Florida. (CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP)

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional en el arranque del partido entre el Inter Miami y Nashville SC, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A los siete minutos de juego, el astro argentino recibió una asistencia en el área del español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

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Messi acumula 81 goles con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina.

El capitán del Inter, de 38 años, había convertido el tanto 899 de su ilustre carrera el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la liga norteamericana (MLS).

Cuatro días después no vio puerta en el partido de ida de la eliminatoria ante Nashville y el pasado sábado el técnico Javier Mascherano le dio descanso en el duelo ante Charlotte en la MLS.

El técnico quería tener a su estrella a máximo rendimiento este miércoles para avanzar en la Copa de Campeones, principal objetivo del año para un Inter que en 2025 se coronó por primera vez como ganador de la MLS.

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Este duelo ante Nashville SC es muy especial también para la franquicia copropiedad de David Beckham al ser su despedida del Chase Stadium.

El recinto ha sido el hogar del Inter desde su ingreso en la MLS en 2020 hasta la mudanza del próximo mes a su nueva cancha, bautizada como Nu Stadium.

Esta cancha para 26 mil 700 espectadores, cercana al aeropuerto internacional de Miami, será inaugurada el 4 de abril en un duelo ante el Austin en la MLS con Messi como atracción absoluta.

El argentino se sigue resistiendo a confirmar su participación en el Mundial 2026, pero a finales del año pasado sorprendió al mundo del futbol al extender su contrato con el Inter hasta el final de la temporada 2028.

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El rosarino, que para entonces tendrá 41 años, confirmó así que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa del futbol, reconocida con ocho Balones de Oro.

Casi 21 años atrás, Messi estrenó su cuenta oficial con un gol que maravilló a los aficionados del Barcelona y puso sobre aviso a equipos e hinchadas rivales.

Messi sigue así una carrera hacia el millar de goles en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue engordando en la liga saudita una cuenta de 965 goles.

Con información de AFP

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