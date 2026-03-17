Messi, en "perfectas condiciones" para enfrentar a Nashville, dice DT del Inter Miami

El astro argentino de 38 años se mantiene a un gol de los 900 en su carrera profesional.

Por descanso, el campeón del mundo estuvo ausente del partido por la cuarta jornada de la liga norteamericana (MLS) frente a Charlotte, ante el exigente calendario de Las Garzas al inicio de la temporada.

Mascherano comentó en conferencia de prensa que tanto Messi como el también argentino Rodrigo De Paul no viajaron para cuidar su puesta a punto.

"Veníamos de muchos viajes y pensando en que era un campo sintético y siempre complicado el de Charlotte, preferíamos que eviten el viaje y no tengan que hacer otro traslado ya que venimos viajando muchísimo", añadió.

"Leo y Rodrigo están en perfectas condiciones", afirmó.

Inter Miami jugará su último partido en el Inter Miami Stadium (antes Chase Stadium), previo a la inauguración del Nu Stadium el próximo 4 de abril, su nueva casa con capacidad para poco más de 26 mil espectadores.

El empate sin goles en el partido de ida es un arma de doble filo para el cuadro rosanegro, en una competición en la que el gol de visitante se mantiene en vigencia.