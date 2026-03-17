El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó este martes que Lionel Messi está en "perfectas condiciones" para el partido ante Nashville, por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Messi, en "perfectas condiciones" para enfrentar a Nashville, dice DT del Inter Miami
El astro argentino de 38 años se mantiene a un gol de los 900 en su carrera profesional.
Por descanso, el campeón del mundo estuvo ausente del partido por la cuarta jornada de la liga norteamericana (MLS) frente a Charlotte, ante el exigente calendario de Las Garzas al inicio de la temporada.
Mascherano comentó en conferencia de prensa que tanto Messi como el también argentino Rodrigo De Paul no viajaron para cuidar su puesta a punto.
"Veníamos de muchos viajes y pensando en que era un campo sintético y siempre complicado el de Charlotte, preferíamos que eviten el viaje y no tengan que hacer otro traslado ya que venimos viajando muchísimo", añadió.
Por si no lo viste:
"Leo y Rodrigo están en perfectas condiciones", afirmó.
Inter Miami jugará su último partido en el Inter Miami Stadium (antes Chase Stadium), previo a la inauguración del Nu Stadium el próximo 4 de abril, su nueva casa con capacidad para poco más de 26 mil espectadores.
El empate sin goles en el partido de ida es un arma de doble filo para el cuadro rosanegro, en una competición en la que el gol de visitante se mantiene en vigencia.
Por si no lo viste:
"Todo dependerá de ir a buscar el partido y ganarlo", manifestó Mascherano. "Nashville es un equipo que ataca bien, el único partido que no convirtió fue con nosotros, las estadísticas marcan que es un equipo que suele convertir".
"Estamos ilusionados, creyendo en lo que hacemos y más allá de todo somos un equipo que sale a buscar la victoria, es lo que tenemos que hacer mañana".
Inter Miami aspira a superar los octavos de final por segunda temporada consecutiva, lo que alimenta las posibilidades de un enfrentamiento con el América de México en los cuartos de final del torneo continental.
El partido entre Inter Miami vs Nashville SC será mañana miércoles a las 5:00 pm.