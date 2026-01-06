Messi quiere tener su propio club de futbol

Durante una entrevista con el canal argentino Luzu TV, el futbolista que es la máxima estrella del Inter Miami de la MLS habló sobre su vida familiar y cómo se vislumbra a futuro.

"Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario", dijo el capitán de la Albiceleste. "Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante".

En mayo de 2025, Messi, que aún no define su participación en el Mundial de 2026, dio los primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM, proyecto de su gran amigo Luis Suárez, que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo.

El futbolista de 38 años, quien suele ser reservado y serio durante sus entrevistas, se mostró cómodo y sonriente e incluso habló sobre su relación con su esposa Antonela Roccuzzo.

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo", dijo y admitió que es "muy estructurado". "Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así".

También habló sobre insultarse a sí mismo cuando no le salen las cosas bien. "Tuve muchos partidos malos (en los) que fui un desastre o situaciones uno contra uno, gol errado, y me he dicho de todo por adentro. Me he 'puteado' bastante".

Se refirió además al momento en el que dejó la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016: "Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver".

"El mejor ejemplo es no renunciar nunca, seguir intentándolo. En lo que sea. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño", subrayó.

