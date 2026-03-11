No jugó Kylian Mbappé, pero nadie lo echó en falta en el Bernabéu con Fede Valverde disfrazado de nueve. El Real Madrid dio un paso de gigante este miércoles a cuartos de final de la Liga de Campeones al golear 3-0 al Manchester City con un triplete del Halcón uruguayo.
Sin Mbappé pero con Valverde, el Real Madrid golea 3-0 al Manchester City
Fue una noche histórica para el Real Madrid versión Álvaro Arbeloa, pero sobre todo para el polivalente jugador charrúa, que se llevó el balón firmado a casa después de tres goles de bella factura, que le valieron también para ser elegido mejor jugador del partido.
Autor de las tres dianas en el primer tiempo (20', 27', 42'), el último de ellos una obra de arte, Fede Valverde, el capitán merengue, se erigió en protagonista indiscutible del partido.
El Madrid toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea antes de la vuelta el martes en el Etihad Stadium, en Manchester.
"Creo que ha sido el partido donde más hemos seguido el plan que teníamos, hemos sido un equipo con mayúsculas", valoró Arbeloa.
Por si no lo viste:
"Este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero para ganar al Manchester City o al Elche necesitamos ser un equipo", agregó el DT español.
El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba al estadio Santiago Bernabéu unos meses después de ganar 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso.
El Merengue, ahora al mando de Arbeloa, presentaba bajas como la de su goleador, Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba y los atacantes Jude Bellingham y Rodrygo.
Pero sobre el césped estaba Fede Valverde.
El uruguayo, de 27 años, comenzó su recital tras recibir un pase largo de su arquero, Thibaut Courtois, y plantarse solo ante Donnarumma, al que sorteó con clase -con el balón por la derecha del italiano, y el jugador escapando por la izquierda- antes de marcar a puerta vacía desde una posición escorada.
Era su primer gol en esta Champions, y el tercero entre todas las competiciones en el último mes. Pero aún llegarían dos más.
Un pase con el exterior de Vinícius tocó en el central Citizen Ruben Dias y Valverde, oportunista, sacó un zurdazo cruzado dentro del área para sumar el segundo gol merengue.
En el tercero de su equipo y de su cuenta particular, para completar el primer triplete de su carrera, el Halcón recibió un pase picado de Brahim Díaz, realizó un sombrero para la historia a Guéhi, y sin que el balón tocase el césped remató de volea para poner el Bernabéu a sus pies y convertir en pesadilla la noche de Donnarumma.
"Increíble, uno sueña siempre con noches así", confesó Valverde, que fue elogiado por su entrenador.
El peligroso atacante noruego Erling Haaland pasó desapercibido toda la noche ante los centrales madridistas, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, hasta el punto de que Guardiola lo sustituyó pese a estar necesitado de goles.
La mejor ocasión del City para recortar distancias la protagonizó O'Reilly, que aprovechó una pérdida de concentración del joven Thiago Pitarch, pero Courtois realizó una espectacular atajada de reflejos con la pierna para negarle el gol y asegurar un valioso arco a cero.