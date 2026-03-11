Sin Mbappé pero con Valverde, el Real Madrid golea 3-0 al Manchester City

Fue una noche histórica para el Real Madrid versión Álvaro Arbeloa, pero sobre todo para el polivalente jugador charrúa, que se llevó el balón firmado a casa después de tres goles de bella factura, que le valieron también para ser elegido mejor jugador del partido.

Autor de las tres dianas en el primer tiempo (20', 27', 42'), el último de ellos una obra de arte, Fede Valverde, el capitán merengue, se erigió en protagonista indiscutible del partido.

El Madrid toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea antes de la vuelta el martes en el Etihad Stadium, en Manchester.

"Creo que ha sido el partido donde más hemos seguido el plan que teníamos, hemos sido un equipo con mayúsculas", valoró Arbeloa.

"Este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero para ganar al Manchester City o al Elche necesitamos ser un equipo", agregó el DT español.

El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba al estadio Santiago Bernabéu unos meses después de ganar 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso.

El Merengue, ahora al mando de Arbeloa, presentaba bajas como la de su goleador, Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba y los atacantes Jude Bellingham y Rodrygo.

Pero sobre el césped estaba Fede Valverde.

El uruguayo, de 27 años, comenzó su recital tras recibir un pase largo de su arquero, Thibaut Courtois, y plantarse solo ante Donnarumma, al que sorteó con clase -con el balón por la derecha del italiano, y el jugador escapando por la izquierda- antes de marcar a puerta vacía desde una posición escorada.

Era su primer gol en esta Champions, y el tercero entre todas las competiciones en el último mes. Pero aún llegarían dos más.