La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició con grandes sorpresas en Melbourne y ahora es el turno de la segunda cita del año: el GP de China, donde los pilotos tendrán que demostrar de qué están hechos. Debido a la diferencia horaria, toda la actividad de la máxima categoría del automovilismo será en horarios inusuales desde México. Acá los detalles.
GP de China 2026: ¿cuándo y a qué hora ver la carrera en vivo desde México?
Como recordarás, la primera carrera del año en Australia fue una gran prueba para todos los pilotos, algunos desafortunados como Oscar Piastri, que incluso antes de comenzar la competencia en casa ya había chocado y tuvo que abandonar la pista.
Ahora, en el Circuito Internacional de Shanghai se correrán 56 vueltas en un trazado de pista de 5.451km. La vuelta más rápida la tiene Michael Schumacher en 2004 con 1:32.238.
Ahora sí, hagan sus apuestas y organicen su fin de semana de Fórmula 1 porque los horarios de la actividad permiten pasar buenos momentos con tus personas favoritas.
Horarios en México
Práctica 1: jueves 12 de marzo a las 09:30 pm tiempo centro de México.
Clasificación sprint: viernes 13 de marzo a la 01:30 am tiempo centro de México.
Carrera sprint: viernes 13 de marzo a las 09:00 pm tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 14 de marzo a la 01:00 am tiempo centro de México.
Carrera: domingo 15 de marzo a la 01:00 am tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo
Podrás seguir toda la actividad del GP de China en el Circuito Internacional de Shanghai a través de F1TV con suscripción, así como en Sky Sports e Izzi.
Cómo inicia el campeonato
Luego de una primera carrera emocionante en Melbourne y tras varios incidentes, la tabla del Campeonato de Pilotos comienza quizás con posiciones inesperadas. Acá las primeras 10:
George Russell (Mercedes): 25 puntos
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 18 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 15 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 12 puntos
Lando Norris (McLaren): 10 puntos
Max Verstappen (Red Bull): 8 puntos
Ollie Bearman (Haas): 6 puntos
Arvid Lindblad (Racing Bulls): 4 puntos
Gabriel Bortoleto (Audi): 2 puntos
Pierre Gasly (Alpine): 1 punto
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores
Mercedes AMG F1: 43 puntos
Ferrari: 27 puntos
McLaren: 10 puntos
Red Bull: 8 puntos
Haas F1 Team: 6 puntos