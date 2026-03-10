GP de China 2026: ¿cuándo y a qué hora ver la carrera en vivo desde México?

Como recordarás, la primera carrera del año en Australia fue una gran prueba para todos los pilotos, algunos desafortunados como Oscar Piastri, que incluso antes de comenzar la competencia en casa ya había chocado y tuvo que abandonar la pista.

Ahora, en el Circuito Internacional de Shanghai se correrán 56 vueltas en un trazado de pista de 5.451km. La vuelta más rápida la tiene Michael Schumacher en 2004 con 1:32.238.

Ahora sí, hagan sus apuestas y organicen su fin de semana de Fórmula 1 porque los horarios de la actividad permiten pasar buenos momentos con tus personas favoritas.

Horarios en México

Práctica 1: jueves 12 de marzo a las 09:30 pm tiempo centro de México.

Clasificación sprint: viernes 13 de marzo a la 01:30 am tiempo centro de México.

Carrera sprint: viernes 13 de marzo a las 09:00 pm tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 14 de marzo a la 01:00 am tiempo centro de México.

Carrera: domingo 15 de marzo a la 01:00 am tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo

Podrás seguir toda la actividad del GP de China en el Circuito Internacional de Shanghai a través de F1TV con suscripción, así como en Sky Sports e Izzi.