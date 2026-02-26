Fiscalía española pide un año de prisión a aficionado por insultos racistas a Mbappé

El ministerio público de Asturias, en el noroeste de España, indicó en un comunicado que el 24 de agosto pasado, "sobre las 22:07 horas, cuando el jugador del equipo visitante, de piel negra, marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista”.

"Estas manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos 'uh, uh, uh', onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos", prosiguió la fiscalía.

Se trató de la primera vez, desde su llegada a Madrid a mediados de 2024 que Mbappé fue víctima de un incidente de este tipo, recurrentes en partidos de la Liga española.

Un objetivo frecuente es Vinicius, compañero brasileño de Mbappé en el Real Madrid, varias veces víctima de discriminación racial en España que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la discriminación en el mundo del futbol.

A mediados de febrero, varios jugadores del Real Madrid acusaron Gianluca Prestianni, que juega en el Benfica, de haber hecho insultos racistas a Vinicius, algo que el argentino negó.

En enero, unos aficionados del club español Albacete entonaron cánticos racistas dirigidos contra el delantero brasileño en los alrededores del estadio Carlos Belmonte antes del partido.