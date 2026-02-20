La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya no se mide en años, sino prácticamente en partidos y México continúa alistándose para recibir el esperado torneo. La selección mexicana tiene confirmados seis partidos amistosos que marcan el cierre de la fase de preparación.
Estos son los próximos partidos amistosos de México rumbo al Mundial 2026
Toma nota porque los partidos de preparación del Tri que fungen como los “últimos exámenes” previo al Mundial, serán ante rivales de tres continentes distintos y que, sin duda, nos darán muchas emociones. Además, servirán a Javier Aguirre y a su cuerpo técnico para definir la estrategia y base mundialista.
De hecho, uno de los encuentros será muy especial, pues será el protagonista de la reinauguración del Estadio Azteca.
Se trata del duelo ante Portugal, que además de ser una prueba de alto calibre frente a esa potencia europea, marca un momento simbólico para el país: la reinauguración del emblemático inmueble de Santa Úrsula y que volverá a ser protagonista como una de las sedes en una Copa del Mundo.
Partidos amistosos de México rumbo al Mundial 2026
México vs Islandia: miércoles 25 de febrero a las 08:00 pm a disputarse en Querétaro.
México vs Portugal: sábado 28 de marzo a las 7:00 pm en la reinauguración del Estadio Azteca, en CDMX.
México vs Bélgica: martes 31 de marzo a las 7:00 pm a disputarse en Chicago.
Cierre de preparación
El pasado martes se confirmaron tres partidos más cerrar la fase de preparación de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Anota las fechas:
México vs Australia: viernes 22 de mayo con hora y sede en nuestro país por confirmar
México vs Australia: sábado 30 de mayo con hora por confirmar en California.
México vs Serbia: jueves 4 de junio con hora y sede en nuestro país por confirmar
Estos seis compromisos de la selección mexicana serán cruciales y cada minuto de los partidos contará al ser el margen de prueba y prueba para los jugadores de llegar (o no) a la lista definitiva. Como recordarás, el Mundial 2026 será del 11 de julio al 19 de julio con México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones.