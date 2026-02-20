Estos son los próximos partidos amistosos de México rumbo al Mundial 2026

Toma nota porque los partidos de preparación del Tri que fungen como los “últimos exámenes” previo al Mundial, serán ante rivales de tres continentes distintos y que, sin duda, nos darán muchas emociones. Además, servirán a Javier Aguirre y a su cuerpo técnico para definir la estrategia y base mundialista.

De hecho, uno de los encuentros será muy especial, pues será el protagonista de la reinauguración del Estadio Azteca.

Se trata del duelo ante Portugal, que además de ser una prueba de alto calibre frente a esa potencia europea, marca un momento simbólico para el país: la reinauguración del emblemático inmueble de Santa Úrsula y que volverá a ser protagonista como una de las sedes en una Copa del Mundo.

Partidos amistosos de México rumbo al Mundial 2026

México vs Islandia: miércoles 25 de febrero a las 08:00 pm a disputarse en Querétaro.

México vs Portugal: sábado 28 de marzo a las 7:00 pm en la reinauguración del Estadio Azteca, en CDMX.

México vs Bélgica: martes 31 de marzo a las 7:00 pm a disputarse en Chicago.