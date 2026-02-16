Por fin regresa: Neymar vuelve a jugar con el Santos tras cirugía de rodilla

El atacante de 34 años salió del banco de suplentes del Santos para el segundo tiempo del duelo ante el modesto Velo Clube por el campeonato Paulista, que acabó con victoria para el Peixe por 6-0.

En su primera aparición desde diciembre de 2025, Ney mostró algunos destellos de talento, en un juego que ya estaba 3-0 en el entretiempo.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain regresó al futbol brasileño el año pasado con el objetivo de retomar su mejor nivel y llegar a la Seleçao para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque se ha visto opacado por recurrentes lesiones, Neymar logró salvar al Santos del descenso con cinco goles en la recta final del Brasileirão 2025. Al final de la temporada el club de sus amores extendió su contrato hasta el final de 2026.