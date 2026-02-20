F1: Leclerc, el más rápido en el último día de prácticas de pretemporada en Bahréin

El piloto de Ferrari cerró con broche de oro el último día de pruebas en Bahréin y firmó el tiempo más rápido de la parrilla con 1m 31.992s, por delante del actual campeón mundial Lando Norris de McLaren y el subcampeón Max Verstappen de Red Bull.

Arriba del SF-26, el monegasco se ubicó primero, a mitad de la tarde, con un tiempo de 1m 33.629s, mientras que otros pilotos completaron periodos largos, incluidos Carlos Sainz de Williams y el novato Arvid Lindblad en Racing Bulls.

Al terminar el día, Leclerc bajó finalmente el tiempo a 1m 31.992s, terminando el día en la cima con un margen de 0.879s de Norris, además de marcar el tiempo más rápido de toda la prueba.

El neerlandés Max Verstappen se ubicó en tercer lugar, por delante de George Russell de Mercedes, quien aumentó el kilometraje de su equipo luego de que su coequipero Kimi Antonelli se detuviera en la pista con un problema neumático en la primera parte de la prueba.