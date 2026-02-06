Publicidad

PSG sigue en deuda con Mbappé y deberá pagarle más de 5 millones de euros: esto se sabe

Un tribunal de París determinó que el club parisino aún deberá pagarle al jugador por conceptos pendientes de su contrato.
vie 06 febrero 2026 03:09 PM
Mbappé. (THOMAS COEX/AFP)

Condenado en diciembre por un tribunal de París a pagar cerca de 61 millones de euros (72 millones de dólares) a su antigua estrella Kylian Mbappé, el PSG deberá aún cubrir 5,9 millones de euros pendientes al jugador, confirmó este viernes una fuente cercana a la agencia AFP.

De acuerdo con la fuente —misma que confirmó una información publicada por el periódico L’Equipe—, deberá realizar el pago en un plazo de ocho días.

La cifra corresponde a las vacaciones generadas y no remuneradas por el conjunto parisino al capitán de la selección francesa, que fichó por el Real Madrid en 2024.

El PSG precisó a la agencia AFP que se encuentra "en conversaciones con los representantes del jugador sobre las modalidades de pago", y que el conjunto de salarios y primas debidas ya han sido abonadas al jugador.

El 16 de diciembre, le Conseil des prud'hommes de París (tribunal laboral) condenó al club a pagar casi 61 millones de euros al jugador, que denunció el impago de salarios, primas y vacaciones al término de su contrato. Los 5,9 millones en cuestión corresponden a este último concepto.

Según otra fuente próxima al caso, el club parisino deberá tomar en unos días la decisión de recurrir o no el dictamen judicial del 16 de diciembre.

