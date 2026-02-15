La altitud de la CDMX, el rival invisible del Mundial 2026

Sede de las finales de los Mundiales de México 1970 y 1986, el Azteca albergará cinco partidos del torneo de la próxima Copa Mundial, incluido el inaugural entre México y Sudáfrica, el próximo 11 de junio.

También jugarán por la ronda inicial del torneo Uzbekistán contra Colombia y el Tri contra uno de los cuatro ganadores del repechaje europeo, que se define en marzo.

Además, el calendario incluye dos partidos de la segunda fase en el Azteca, el estadio donde levantaron la copa del mundo Pelé y Diego Maradona.

Para el uruguayo Daniel Ipata, un preparador físico que trabajó con México para el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, la altitud de la capital no es "dramática", pero sí es “real".

"Hay una disminución de entre 20 y 25 por ciento de la presión parcial de oxígeno, lo que redunda en menor oxigenación en sangre y menor rendimiento aeróbico. Y a mayor fatiga, menor capacidad de tomar decisiones", explica en entrevista a la agencia AFP.

La mejor táctica es disponer de un periodo de adaptación, de entre 10 y 14 días, que permita aumentar los entrenamientos y cuidar la hidratación de los deportistas.

Otra consecuencia de la altitud es la mayor velocidad del balón.

"Hay que buscar mejores adaptaciones técnicas en el control, en la conducción, en el pase, en los remates, en los lanzamientos", estima Ipata.

Las justas deportivas en esta megaurbe siempre han despertado dudas.