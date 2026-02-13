Publicidad

Deportes

F1: Mercedes domina último día de prácticas oficiales rumbo al inicio de temporada

Los equipos de Fórmula 1 calientan motores previo al primer Gran Premio del 2026; Mercedes, el más rápido en Bahréin.
vie 13 febrero 2026 03:11 PM
F1: Mercedes domina el último día de prácticas oficiales en Bahréin rumbo al inicio de temporada
Andrea Kimi Antonelli durante las prácticas de pretemporada en el Circuito de Bahréin este viernes 13 de febrero. (Mark Thompson/Getty Images)

La escudería de F1 Mercedes-AMG y sus dos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, dieron las vueltas más rápidas este viernes en el último día de las primeras prácticas oficiales de la temporada 2026 en Bahréin.

El pequeño reino del Golfo alberga en dos sesiones -de miércoles a viernes, y después del 18 al 20 de febrero- los test oficiales abiertos a las 11 escuderías antes de la campaña que dará comienzo en marzo y cuyo régimen técnico para los motores, los chasis y la aerodinámica ha cambiado por completo.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido cerrando su mejor vuelta al circuito de Sakhir en 1 minuto 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano, de 19 años, superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas.

El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas.

Sus respectivos coequiperos, el monegasco Charles Leclerc y el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris, no saltaron al asfalto este viernes luego de haber sido los más rápidos la víspera.

El objetivo de estas prácticas es acumular vueltas en pista para obtener todos los datos posibles sobre la fiabilidad de los motores y el comportamiento del chasis, antes del primer Gran Premio, en Melbourne, Australia, el 8 de marzo.

Los dos Red Bull-Ford del cuádruple campeón del mundo neerlandés, Max Verstappen, y del joven francés Isack Hadjar terminaron en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Con información de AFP

