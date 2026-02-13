F1: Mercedes domina último día de prácticas oficiales rumbo al inicio de temporada

El pequeño reino del Golfo alberga en dos sesiones -de miércoles a viernes, y después del 18 al 20 de febrero- los test oficiales abiertos a las 11 escuderías antes de la campaña que dará comienzo en marzo y cuyo régimen técnico para los motores, los chasis y la aerodinámica ha cambiado por completo.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido cerrando su mejor vuelta al circuito de Sakhir en 1 minuto 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano, de 19 años, superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas.

El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas.