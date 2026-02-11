Estaba previsto que el serbio buscara la victoria en Doha, sobre todo después de perder ante el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia el pasado 1 de febrero, sin embargo el cansancio que arrastra al disputar partidos tan agotadores, le impide competir.

Su retiro del ATP 500 confirma que, a sus 38 años, Djokovic concentra sus esfuerzos en los torneos del Grand Slam y los Masters 1000.

Actualmente, el serbio es el número 3 del mundo y se tiene previsto que su próximo torneo sea el Indian Wells, del 4 al 15 de marzo.

Djokovic perdió la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz. (Foto: Darrian Traynor/Getty Images)

La derrota ante Alcaraz en la final de Melbourne impidió a Djokovic convertirse en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams.