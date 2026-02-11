Publicidad

Deportes

Djokovic prioriza el largo plazo y renuncia a Doha por desgaste físico

El serbio, actual número 3 del mundo, no competirá del 16 al 21 de febrero. Indian Wells sería su siguiente torneo.
mié 11 febrero 2026 05:07 PM
Foto de Novak Djokovic llevandose la mano al rostro en señal de cansancio
Novak Djokovic anunció su baja del ATP 500 de Doha 2026 por fatiga acumulada. (Foto: Quinn Rooney/Getty Images)

El tenista Novak Djokovic , uno de los tenistas más importantes de la actualidad, retiró su participación del torneo ATP 500 que se realizará en Doha del 16 al 21 de febrero como consecuencia de una “importante fatiga”, informaron los organizadores de la competencia.

Estaba previsto que el serbio buscara la victoria en Doha, sobre todo después de perder ante el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia el pasado 1 de febrero, sin embargo el cansancio que arrastra al disputar partidos tan agotadores, le impide competir.

Su retiro del ATP 500 confirma que, a sus 38 años, Djokovic concentra sus esfuerzos en los torneos del Grand Slam y los Masters 1000.

Actualmente, el serbio es el número 3 del mundo y se tiene previsto que su próximo torneo sea el Indian Wells, del 4 al 15 de marzo.

2026 Australian Open - Day 15
Djokovic perdió la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz. (Foto: Darrian Traynor/Getty Images)

La derrota ante Alcaraz en la final de Melbourne impidió a Djokovic convertirse en el primer tenista de la historia en alcanzar los 25 Grand Slams.

Por su lado, tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner sí tienen previsto participar en Doha la próxima semana.

