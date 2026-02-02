Publicidad

Deportes

“Me quedé sin energía”: dice Djokovic tras derrota ante Alcaraz

El tenista serbio reconoció su derrota ante el joven español Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia del domingo y no descarta nuevas posibilidades de alcanzar su 25º Grand Slam.
lun 02 febrero 2026 09:00 AM
Tras perder en cuatro sets la final del Abierto de Australia contra el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic reveló que sufrió un problema físico, aunque sin más precisiones, dijo: "Me quedé sin energía en dos juegos”.

Djokovic, que a sus casi 39 años buscaba su 25º título del Grand Slam, con lo que se hubiese convertido en el tenista de la historia con más "grandes", jugó un primer set prodigioso, pero a partir de perder el servicio en el tercer juego de la segunda manga, fue superado físicamente por Alcaraz (16 años más joven), que acabó venciendo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

"El primer set es uno de los mejores que he jugado en años. Sabía que él iba a modificar su juego y elevar su nivel. Sabía lo que tenía que hacer, pero pasó algo y perdí toda mi energía en dos juegos", declaró.

"Sentí que volvía a mediados del cuarto set. No estuve lejos, pero estaba escrito que no se daría. No me gusta hablar de mis dificultades físicas porque van a decir que busco excusas", añadió.

Djokovic calificó de positivo su torneo: "Es fantástico haber podido vencer a Jannik (Sinner en semifinales) en cinco sets y haber encadenado una linda batalla con Carlos (Alcaraz en la final) en cuatro sets apretados. Sabía que para ganar el título probablemente tendría que vencer a los dos. He vencido a uno, estuvo muy bien, y es un paso más de lo que hice el año pasado en Grand Slams. Así que es alentador, pero para mí no es suficiente".

"Voy a seguir entrenando y veremos si tengo una nueva oportunidad. Si miramos lo que ha pasado estas dos últimas semanas, es un enorme logro para mí haber llegado a la final y haber estado a dos sets de ganar el torneo", insistió.

Sobre su futuro y la posibilidad de alcanzar el ansiado 25ª Grand Slam, Djokovic se limitó a decir: "Voy a seguir trabajando y veremos si tengo otra oportunidad".

Con información de AFP

Tags

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Abierto Australiano
