Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

DT de la selección de Francia defiende a Mbappé: "se porta como un capitán”

Didier Deschamps aseguró que el futbolista no necesita correr 11 kilómetros en cada partido para ser bueno en lo que hace.
mar 03 febrero 2026 06:42 PM
Foto de Kylian Mbappé con uniforme del Real Madrid corriendo por el campo en un partido contra Rayo Vallecano
El DT de Francia, Didier Deschamps, asegura que Mbappé "se comporta como un capitán" frente a la selección. (Foto: Thomas Coex | AFP)

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, defendió a Kylian Mbappé y aseguró que no espera que como capitán del equipo corra “un mínimo de 11 kilómetros por partido”.

Publicidad

En un evento con medios de comunicación franceses, periodistas cuestionaron al seleccionador si la estrella del Real Madrid es el único que no corre con el resto del equipo, a lo que Deschamps respondió irónicamente: “es el caso para el arquero”.

Te recomendamos:

Mbappé recibe su Bota de Oro: “Quiero volver a ganarla el próximo año”
Deportes

Mbappé recibe su Bota de Oro: "Quiero seguir haciendo historia"

Después, increpó a los reporteros asegurándoles que “ese es su análisis, yo considero que no es así”.

“Aunque algunos pueden correr menos que otros, si quieres que haga un mínimo de 11 kilómetros por partido no insistas, no los hará”, dijo.

A esto, el adjunto de Deschamps, Guy Stéphan, agregó que Kylian Mbappé, de 27 años, realiza “muchas más carreras a alta intensidad”.

Lee:

Mbappé se sincera: “Estoy más tranquilo en Madrid que en París”
Deportes

Mbappé se sincera: "Estoy más tranquilo en Madrid que en París"

Y finalmente, el entrenador francés zanjó el asunto con un: “Kylian te puede gustar, te puede no gustar, pero los jóvenes lo adoran. Les puedo asegurar que en el funcionamiento de la selección se porta como un capitán”.

Publicidad

Tags

Francia Kylian Mbappé
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad