DT de la selección de Francia defiende a Mbappé: "se porta como un capitán”

En un evento con medios de comunicación franceses, periodistas cuestionaron al seleccionador si la estrella del Real Madrid es el único que no corre con el resto del equipo, a lo que Deschamps respondió irónicamente: “es el caso para el arquero”.

Después, increpó a los reporteros asegurándoles que “ese es su análisis, yo considero que no es así”.

“Aunque algunos pueden correr menos que otros, si quieres que haga un mínimo de 11 kilómetros por partido no insistas, no los hará”, dijo.

A esto, el adjunto de Deschamps, Guy Stéphan, agregó que Kylian Mbappé, de 27 años, realiza “muchas más carreras a alta intensidad”.

Y finalmente, el entrenador francés zanjó el asunto con un: “Kylian te puede gustar, te puede no gustar, pero los jóvenes lo adoran. Les puedo asegurar que en el funcionamiento de la selección se porta como un capitán”.