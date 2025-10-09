Mbappé se sincera: “Estoy más tranquilo en Madrid que en París”

"Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos speed (rápido) que en París", explicó.

De igual manera, a nivel deportivo, el francés expresó que se encuentra en un buen momento con su club.

“Estoy marcando goles e incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor (…) hay que continuar porque esto no es más que el inicio de la temporada”, añadió el actual número 10 de los Bleus.

Respecto al peso simbólico del dorsal que lleva actualmente en la selección, aseguró: "Cuando miras a esos jugadores que han llevado este número, son jugadores que han marcado diferentes generaciones, Platini, Zizou (Zidane). Intento marcar mi generación; es un dorsal significativo en la historia de la selección francesa, aunque yo no corresponda a ese perfil de creador de juego".

El delantero reconoció además que padece molestias en el tobillo desde su último partido con el Real Madrid, pero eso no le impedirá disputar el encuentro del viernes en París. "El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema”.

Con información de AFP