“Mbappé puede llegar al nivel de Cristiano Ronaldo”, dice Ancelotti

Ancelotti dijo que Mbappé tiene el potencial para alcanzar el mismo nivel que Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador histórico del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos con los 15 veces ganadores de la Champions League.

"Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo, pero tiene que trabajar porque Cristiano Ronaldo puso el listón muy alto", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Por la calidad y la ilusión que tiene puede alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo, pero no va a ser tan sencillo para él. Tiene que trabajar", añadió.

Mbappé, que marcó 256 goles en 308 partidos durante seis años en el París Saint Germain, dijo que no le importaba ser el máximo goleador si eso no conducía a la conquista de títulos.

"Lo más importante es ganar títulos. He marcado goles en mi carrera, pero no he ganado muchos títulos", señaló Mbappé a la prensa.

"Tengo confianza máxima en mí. Si puedo meter 50 goles, genial, y si puedo meter más mejor. Pero para mí lo más importante es ser jugador del Real Madrid, más que un Balón de Oro", añadió.

Con información de Reuters