El mexicano Germán Beterame se une a Messi como refuerzo del Inter Miami

El atacante nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano, aterrizará en la liga estadounidense de futbol proveniente de Rayados de Monterrey, equipo en el que era una de las grandes figuras.

Su contrato se extiende hasta la temporada 2028-29 de la MLS con opción de extenderlo hasta la campaña 2029-30.

Berterame, de 27 años y seleccionado mexicano, completa junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul la lista de tres jugadores franquicia que permite la competición.

En Estados Unidos, los jugadores franquicia, las principales figuras del plantel, tienen un salario que excede el límite salarial.

