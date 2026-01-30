El futbolista mexicano Germán Beterame jugará codo a codo con Lionel Messi. El Inter Miami anunció que el jugador se une al equipo para la próxima temporada de la MLS.
El mexicano Germán Beterame se une a Messi como refuerzo del Inter Miami
El atacante nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano, aterrizará en la liga estadounidense de futbol proveniente de Rayados de Monterrey, equipo en el que era una de las grandes figuras.
Su contrato se extiende hasta la temporada 2028-29 de la MLS con opción de extenderlo hasta la campaña 2029-30.
Berterame, de 27 años y seleccionado mexicano, completa junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul la lista de tres jugadores franquicia que permite la competición.
En Estados Unidos, los jugadores franquicia, las principales figuras del plantel, tienen un salario que excede el límite salarial.
"Es un gran jugador y nosotros aspiramos a tener una gran plantilla", dijo Jorge Mas, dueño de Inter Miami, sobre el refuerzo. "Nosotros aspiramos a darle herramientas a Masche (Javier Mascherano, el DT) para poder atacar como él piense, en una alineación fuerte, ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de Inter Miami", agregó.
Desde su llegada a Monterrey en 2022, Berterame, que aspira a jugar el Mundial 2026 con México, disputó 132 partidos y anotó 55 goles.
Su contratación refuerza la ofensiva del Inter, que cuenta además con el veterano delantero uruguayo Luis Suárez, en un año en el que el club floridano se ha planteado grandes ambiciones tras ganar su primera liga en 2025.
Desde la dirigencia del cuadro han establecido la Copa de Campeones de Concacaf como el principal objetivo de la temporada 2026.