¡Se queda! Messi renueva su contrato con el Inter Miami hasta 2028

"El sueño se hace más fuerte. Leo Messi ha ampliado su contrato hasta 2028, convirtiendo el Miami Freedom Park en su hogar, donde liderará a nuestro Club cuando abra sus puertas en 2026", escribió el equipo floridano en un comunicado a sus hinchas, en referencia a su nuevo estadio con capacidad para 25 mil personas.

Minutos antes, el club había publicado en su cuenta de X un video en el que, sin dar detalles, se veía al futbolista firmando su nuevo contrato en un escritorio ubicado en medio de la gigantesca construcción del estadio.

"Me alegra poder seguir aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que realmente me alegra poder seguir aquí", dijo Messi, de 38 años, en una nota del equipo.

La exestrella del Barcelona venía negociando desde hace meses la prolongación de un contrato que esta temporada le reportó un salario de 20,4 millones de dólares.

Uno de los abanderados de la aventura de Messi en Miami ha sido David Beckham, el exfutbolista inglés y copropietario de las Garzas, quien este jueves celebró que el Diez "sigue tan comprometido como siempre y todavía tiene el deseo de ganar".

"Tener a un jugador que ama tanto este deporte, que ha hecho tanto por él en este país y que inspira a la nueva generación de jóvenes talentos, es un privilegio", destacó Beckham.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.

Aunque aún no se conocen los números de su renovación, el contrato anterior de Messi era con diferencia el mayor de la MLS, sin contar otros ingresos provenientes de acuerdos como el de Apple TV+, la plataforma que retransmite la liga norteamericana a nivel mundial.

Messi también tiene asegurada tras su retiro una participación en la propiedad del Inter, una franquicia con solo cinco años de historia que vivió una completa transformación, desde los despachos al vestuario, con la llegada del argentino a mediados de 2023.

Con información de AFP